Grote update Google Health laat je onder meer je bloeddruk bijhouden

Google rolt een grote update uit voor Google Health. Die brengt Health Guardian naar je Pixel Watch (3 of nieuwer), waarmee je onder andere je bloeddruk kunt bijhouden over een langere periode.

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Google Health Guardian voor Pixel Watch

Smartwatches zijn sowieso erg geschikt om je gezondheid bij te houden, maar met een relatief recente Pixel Watch heb je er nu flink wat mogelijkheden bij. Google rolt namelijk Google Health 5.09 uit. Die brengt de ‘Health Guardian’ naar de Pixel Watch 3, 4 en 5.

De belangrijkste nieuwe functie is dat je met een Pixel Watch nu je bloeddruk kunt bijhouden. Althans, de trends daarin. Je dient je horloge daarvoor minimaal vijf dagen achter elkaar te dragen. Google brengt onder meer je hartslag over een langere periode in kaart. Het is nadrukkelijk geen precies medisch hulpmiddel, maar kan je wel waarschuwen als je bloeddruk waarschijnlijk te hoog is.

Daarnaast kun je in Health Guardian je insulineresistentie checken als je je Pixel Watch een week of langer draagt. Daarmee meet je of je cellen goed op insuline reageren. Anders gezegd: of de energie uit het voedsel dat je binnenkrijgt goed verwerkt word. Als dat niet het geval is, blijft er te veel suiker achter in je bloed. Dan moet je alvleesklier harder werken om de boel te compenseren en dat is niet de bedoeling.

Een andere nieuwe functie is dat de Pixel Watch je ademhalingspatronen tijdens het slapen in kaart kan brengen. Als je weer wakker bent, zie je welke invloed je manier van ademen heeft op hoe energiek je je gedurende de dag voelt.

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Health Guardian komt ook naar Fitbit Air

Zoals gezegd kun je nu direct met Health Guardian aan de slag op de Pixel Watch 3, 4 en 5. Je hoeft er niet voor te betalen. Later dit jaar moeten bovenstaande functies ook beschikbaar zijn voor eigenaren van de Fitbit Air. Als je ze op deze schermloze tracker wil gebruiken, dien je wel een abonnement te hebben op Google Health Premium.

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