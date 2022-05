Google I/O 2022 livestream: volg hier alle onthullingen

Het is weer tijd voor Google I/O! De 2022-editie gaat vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd van start en met deze livestream volg je alle onthullingen van Google. Kijk je mee?

Zo kijk je de Google I/O 2022 livestream

Het is mei en dat betekent dat Google zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie organiseert. Het grootse event staat in het teken van alle software- en hardwarevernieuwingen van Google voor 2022. Omdat het evenement volledig online plaatsvindt, kan iedereen de presentatie kijken. Om 19.00 uur Nederlandse tijd begint de belangrijkste keynote.

De keynote, waarin Google allerlei aankondigingen doet, duurt waarschijnlijk ongeveer twee uur. Tijdens de presentatie krijgen we Android 13 te zien – dat later dit jaar officieel wordt uitgebracht – maar misschien ook nieuwe hardware. Zo gaan er geruchten over een Google Pixel Watch, Pixel 6a en nieuwe Chromecast. Genoeg redenen om in te schakelen dus!

We houden je op Android Planet natuurlijk op de hoogte van de belangrijkste onthullingen. De redactie zit vanavond dan ook klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Via de livestream hierboven kun je meekijken en de Google-keynote zelf volgen. Omdat de stream op YouTube staat, kun je ‘m makkelijk op al je apparaten starten.

Dit kun je verwachten

Het lijkt erop dat Google een boel aankondigingen gaat doen. De ster van de show is waarschijnlijk Android 13, maar dat neemt niet weg dat de andere onthullingen ook heel tof zijn. Hieronder zetten we de verwachtingen op een rijtje.