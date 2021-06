Fijn: Google Nest-apparaten krijgen vijf jaar beveiligingsupdates

Google Nest-apparaten, waaronder de slimme speakers, krijgen vijf jaar beveiligingsupdates. Met die belofte maakt Google een einde aan de onduidelijkheid rondom het updatebeleid van de producten.

De updategarantie is te lezen in een nieuwe Google-blog over de beveiliging van Nest-apparatuur. Google schrijft dat Nest-producten tot minimaal vijf jaar na hun introductiedatum kunnen rekenen op automatische software-updates, die beveiligingsproblemen en bugs (foutjes) oplossen. Het apparaat installeert de update bij het opnieuw opstarten, waar jij geen erg in hebt.

Googles duidelijkheid is prettig omdat het tot vandaag niet bekend was hoe lang Nest-apparaten updates krijgen. Hoe langer beveiligingsupdates uitrollen, hoe langer je het slimme product veilig kan gebruiken. Google is één van de weinige fabrikanten die een minimale updateperiode garandeert.

Het updatebeleid van minstens vijf jaar lijkt te gelden voor de 29 Google Nest-producten die Google noemt op zijn ondersteuningspagina. Die lijst is erg gevarieerd en bevat ook producten die niet officieel in Nederland te koop zijn. De meeste domotica is hier wel verkrijgbaar. Denk aan de Chromecast en Chromecast Ultra, de Nest Hello-deurbel, maar ook Nest-thermostaten en Nest Wifi.

Ook Googles slimme speakers krijgen zeker vijf jaar updates. Dat is goed nieuws voor bezitters van een Nest Hub, Nest Mini en nieuwere Nest Audio. De oudere Google Home en Home Mini komen ook in aanmerking. Het nieuwste Nest-product is de Nest Hub 2, die onder andere je slaap kan bijhouden. In onze Google Nest Hub 2 review lees je of het apparaat een aanrader is. Of bekijk hieronder onze videoreview.

