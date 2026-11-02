Google geeft Wear OS net als je smartphone een statusbalk

Google breidt een belangrijke verandering voor smartwatches voor. Het besturingssysteem Wear OS krijgt binnenkort een statusbalk, waarin je onder meer de tijd terug zult vinden.

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Wear OS krijgt statusbalk

Soms, als je in een app zit, verzaken smartwatches hun misschien wel belangrijkste taak: je kunt de tijd niet zien. Daar komt binnenkort verandering aan. Google werkt namelijk aan een update voor Wear OS die een statusbalk toevoegt aan je digitale klokje. Die ken je wel van je smartphone: naast de tijd zie je daar onder andere icoontjes van notificaties, je batterijpercentage en informatie over het netwerk dat je gebruikt.

Op het kleine scherm van een smartwatch is natuurlijk minder ruimte. Daarom beperkt Google zich tot een klokje en de systeemstatus van een horloge. Hoe het er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Momenteel is de functie alleen beschikbaar binnen de Canary-testomgeving, zodat ontwikkelaars kunnen zien wat deze verandering met hun apps doet.

Het is nog niet duidelijk wanneer de statusbalk zijn debuut maakt in een publieke versie van WearOS. Wel schrijft Google dat ontwikkelaar hem kunnen verbergen in apps die een ‘fullscreen-ervaring’ nodig hebben. Dat lijkt dus te suggereren dat je toch niet op élk moment de tijd af zult kunnen lezen.

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Meer over Wear OS

Wear OS is het meest uitgebreide besturingssysteem voor smartwatches. Je kunt onder meer apps downloaden uit de Play Store, waarmee het echt een verlengstuk van je smartphone wordt. Nadelen hebben deze klokjes ook: door de vele mogelijkheden loopt de batterij sneller leeg dan bij slimme horloges die het iets simpeler houden.

De meest recente release is Wear OS 7, dat onder meer live updates toevoegt. We leggen je verder graag uit hoe je het meest uit je smartwatch met Wear OS haalt.

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