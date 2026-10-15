Opinie: Waarom ik Googlebooks wantrouw (maar er ook enthousiast van word)

De eerste Googlebooks zijn verkrijgbaar in de Verenigde Staten, maar wij moeten nog even geduld hebben. Ondertussen groeit het wantrouwen, maar ook het enthousiasme.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Googlebook: de nadelen en voordelen

Vergeleken met Chromebooks nemen de nieuwe Googlebooks een tegenovergestelde route. De eerste Chromebook die in Nederland werd uitgebracht kostte maar 349 euro. Later kwam er meer verscheidenheid in het aanbod, met zowel duurdere modellen als goedkopere modellen. Toch bleef betaalbaarheid de basis, met vooral in de laatste jaren meer uitschieters in het hogere segment.

Met de Googlebooks is dat hogere segment de basis, met prijzen vanaf 1299 euro (in de Verenigde Staten vanaf 899 dollar). Zelfs met de stijgende prijzen voor geheugen is dat een behoorlijk prijskaartje voor wat in essentie voelt als een Google-experiment: een laptop met een focus op AI. Voor dezelfde prijs kun je ook een hele degelijke Windows-laptop of een MacBook kopen met meer zekerheid over wat je krijgt.

Google belooft dat er later ook goedkopere Googlebooks uitkomen en dat je met een selectie aan Chromebooks tevens de upgrade naar Googlebook OS kunt maken.

Laptop met abonnement

Toch houdt het niet op met dat hoge prijskaartje, want een Googlebook is ook een laptop met een abonnement. Bij de aankoop van een nieuwe Googlebook krijg je een proefabonnement van 12 maanden op Google AI Pro met 5TB opslagruimte in de cloud.

Na dat eerste jaar werkt de laptop dus minder goed als je veel AI-functies gebruikt en niet betaalt. Een AI Pro-abonnement kost op dit moment 21,99 euro per maand. Dat is nog duurder dan het beste Netflix-abonnement.

Niet elke Android-app werkt

Het is ook eigenaardig dat Google op de dag van de release van de eerste Googlebooks in de Verenigde Staten pas duidelijk maakt dat de edities met een Intel-chip niet elke Android-app goed draaien. Google zegt dat het om een klein aantal complexe apps of games gaat, waarbij de ontwikkelaars nog aan de slag moeten. In de komende tijd zal blijken hoe groot dit probleem daadwerkelijk is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ideale partner voor je Android-smartphone

Toch zijn er ook redenen om enthousiast te worden. Met Chromebooks was het al voorzichtig mogelijk om samen te werken met een Android-smartphone, zoals het synchroniseren van notificaties en het draaien van Android-apps. Googlebooks zijn de eerste laptops die echt gemaakt zijn als partner voor je smartphone, met zelfs een eigen icoontje in de taakbalk.

Zo kun je notificaties synchroniseren, apps van je smartphone streamen zonder die eerst te hoeven installeren en taken voortzetten als je van apparaat wisselt. Ook kun je bij je bestanden en foto’s vanaf de Googlebook.

Het smartphone-icoon in de taakbalk van Googlebook OS.

Let wel op dat je voor de meeste van deze functies een Android-smartphone met Android 17 moet hebben. Op het moment van schrijven hebben nog weinig smartphones deze update. Als extra onwelkome verrassing kwamen kopers er deze week achter dat deze connectie nog niet werkt met een Samsung-smartphone.

Zodra de Googlebooks in Nederland verschijnen, zijn de eerste problemen hopelijk opgelost en hebben meer smartphones inmiddels Android 17.

Relatief veilig

Ook fijn is dat Googlebooks net als Chromebooks relatief veilige laptops blijven om te gebruiken, omdat exe-bestanden niet zomaar geopend kunnen worden. Daardoor heeft malware minder kans.

Wel moet je extra alert zijn rond je privacy. Elke keer als je op een Googlebook met de muis schudt komt de Magic Pointer tevoorschijn, wat betekent dat Gemini meekijkt met wat er op je scherm gebeurt. Als je dat niet ziet zitten, kun je er gelukkig ook voor kiezen om de functie uit te schakelen.

Googlebook in Nederland

Vanaf december kun je in Nederland een Googlebook kopen. Naast een Googlebook of Chromebook kun je natuurlijk ook kiezen voor een Android-tablet.

Vaker Android Planet tegenkomen in je zoekresultaten? Kies ons dan als voorkeursbron via de knop hieronder.