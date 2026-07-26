Google bevestigt slecht nieuws over Pixel 11-telefoons

Het komt niet als een grote verrassing, maar is nu wel officieel bevestigd: de Google Pixel 11-telefoons worden duurder. Dat hebben we te danken aan de stijgende prijzen van werkgeheugen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 11 wordt duurder

Google kondigt de Pixel 11-serie op 12 augustus aan, maar deelt nu alvast slecht nieuws: de nieuwe smartphones worden duurder. Dat bevestigt de AI-gigant aan 9to5Google. Dat heeft alles te maken met het tekort aan werkgeheugen, veroorzaakt door de enorme groei van datacentra voor kunstmatige intelligentie.

Het bedrijf zegt er alles aan te hebben gedaan om de prijzen van zijn smartphones zo lang mogelijk stabiel te houden. Dat is nu niet meer mogelijk. De prijs van één GB werkgeheugen was vorig jaar nog ongeveer 2,80 dollar. Inmiddels staat de teller op 12 dollar.

Renders van de Pixel 11 Pro Fold

Hoevéél meer je straks kwijt bent voor de nieuwe Pixels is nog niet duidelijk. Geruchten spreken over 100 dollar. Daarnaast zouden de Pixel 11 Pro-modellen over 12GB werkgeheugen beschikken. Hun voorgangers hebben 16GB aan boord. De normale Pixel 11 gaat mogelijk terug van 12 naar 8GB.

Om die reden werkt Google aan het efficiënter maken van Android, zodat het min of meer dezelfde ervaring kan bieden met minder werkgeheugen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook bestaande Pixels worden duurder

Niet alleen de nieuwe Google Pixel 11-modellen worden duurder, ook bestaande Pixels moeten eraan geloven. Dat betekent vermoedelijk dat de Pixel 10a binnenkort eveneens een prijsstijging voor de kiezen krijgt. Dat is extra jammer, omdat deze midranger amper vernieuwingen biedt ten opzichte van zijn voorganger, de Pixel 9a.

Google zal de overige Pixel 10-telefoons na 12 augustus waarschijnlijk niet meer zelf verkopen, maar je kunt ze zeker nog een tijdje bestellen bij andere winkels. Het ligt voor de hand dat je ook voor die oudere smartphones straks meer betaalt dan op dit moment.

Op de hoogte blijven van al het Google-nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.