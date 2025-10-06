‘Google Pixel 11 krijgt eindelijk een betere batterijduur’

Volgens een vers gerucht krijgt de Google Pixel 11 een nieuw modem. Dat klinkt niet zo spannend, maar het zou de batterijduur flink kunnen verbeteren. Ook het bereik moet een stukje stabieler worden.

‘Nieuw modem in Google Pixel 11’

De Google Pixel 10-serie bestaat uit prima smartphones, maar de batterijduur laat te wensen over. In vergelijking met veel concurrenten gaan ze simpelweg minder lang mee voor je ze weer moet opladen. Daar komt bij de volgende generatie mogelijk, en eíndelijk, verandering in.

Volgens insider Mystic Leaks stapt Google voor de Pixel 11 namelijk over op een nieuw modem. Dat wordt gemaakt door MediaTek in plaats van Samsung. Deze ‘M90’ gebruikt tot 18 procent minder stroom dan oudere modems. Zelfs als de accu van de toestellen net zo groot blijft, zou dat voor een sprong in batterijduur moeten zorgen. Ook wordt de M90 een stuk minder warm, wat natuurlijk eveneens erg prettig is.

De Google Pixel 10 Pro XL

Is het nieuwe modem dan ook minder snel, als hij minder stroom verbruikt? Nou nee. In tegendeel zelfs. De M90 biedt downloadsnelheden tot 12Gbps en kan overweg met alle soorten 5G-antennes. Daardoor zou het bereik ook nog eens stabieler moeten zijn. Bovendien bouwt MediaTek ondersteuning voor satellietverbinding in. Zo kun je (in nood) dus zelfs berichten sturen zonder abonnement of 5G-signaal.

Google Pixel 11 is nog ver weg

Het duurt nog een hele poos voor de Pixel 11-telefoons op de markt komen. We verwachten ze pas in augustus volgend jaar. Hoogstwaarschijnlijk draaien ze op een snellere Tensor G6-chip, maar verdere geruchten zijn nog schaars. Zo weten we niet of Google vasthoudt aan het huidige design of toch weer eens met een nieuw ontwerp komt.

Vind jij dat nieuwe modem het wachten op de Google Pixel 11 waard? Of ga je gewoon voor de Pixel 10? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!