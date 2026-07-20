Vroeg gerucht Google Pixel 11a wijst op een verrassende chip

Vele maanden voor de release lezen we al vermeende specificaties van de Google Pixel 11a. De midranger lijkt gelukkig iets spannender te worden dan zijn voorganger.

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‘Specificaties Google Pixel 11a gelekt’

De Google Pixel 10a is bepaald geen grote upgrade ten opzichte van de Pixel 9a. Een iets feller scherm, iets sneller opladen en een heel kleine ontwerpwijziging: het camera-eiland is nu volledig in de behuizing verzonken. Dat was het wel zo’n beetje. Hij draait teleurstellend genoeg op dezelfde Tensor G4-procesor. Gelukkig mogen we bij zijn opvolger, die waarschijnlijk pas in maart 2027 verschijnt, wél een nieuwe chip verwachten.

Volgens Mystic Leaks, die veel specificaties van de Google Pixel 11a lekte op Telegram, draait de nieuwe midranger zelfs op een Tensor G6. Dat is verrassend, want die zit ook in de andere Pixel 11-smartphones die we in augustus verwachten. We namen aan dat Google de goedkopere Pixel A-telefoons vanaf nu één generatie achter zou laten lopen.

De Pixel 10a

Verder krijgt de Pixel 11a weer een 6,3 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van maximaal 120Hz voor soepele beelden. De helderheid gaat omhoog van 2000 naar 2250 nits met pieken tot 3350 nits (dat was 3000 nits).

Mystic Leaks noemt nog geen details over de camera’s op de achterzijde, maar de selfiecamera krijgt mogelijk een upgrade. De accu zou met 4870 mAh juist iets kleiner zijn op de Pixel 10a, die 5100 mAh aan boord heeft.

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Eerst tijd voor de andere Pixel 11-telefoons

We nemen deze specificaties van de Google Pixel 11a overigens wel met een korreltje zout, want het duurt waarschijnlijk nog een maand of acht voor het toestel in de winkels ligt.

Dat geldt niet voor de normale Pixel 11, Pixel 11 Pro (XL) en de Pixel 11 Pro Fold. Google presenteert deze telefoons op 12 augustus aanstaande. Op een snellere chip en Pixel Glow na lijken de upgrades vrij klein te zijn. In ons geruchtenoverzicht lees je alles wat we op dit moment (denken te) weten.

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