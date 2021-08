Downloaden: de officiële wallpapers van de Google Pixel 6 (Pro)

Hoewel we nog maanden moeten wachten op de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro, kun je de officiële wallpapers wel alvast downloaden. In dit artikel check je de achtergronden.

Download de Google Pixel 6-wallpapers

Google toonde deze week plots de Pixel 6 en Pixel 6 Pro en verklapte ook de nodige specificaties. De officiële presentatie en release van de Google-telefoons laat echter nog wel even op zich wachten. De zoekgigant presenteert zijn nieuwe smartphones doorgaans in oktober tijdens een Made by Google-event.

Website 9to5Google heeft echter via een trucje al de officiële wallpapers van de Pixel 6 (Pro) bemachtigd. Hieronder zie je er een aantal. De achtergronden zijn speels, kleurrijk en ‘verbergen’ op een geinige manier het cameragat in het scherm van de aanstaande Pixel-telefoons. Hierdoor passen de wallpapers precies bij het design van de toestellen.

Het gaat om in totaal twaalf achtergronden, waarvan je er hierboven zes ziet. Je kan ze gebruiken door de plaatjes hierboven op te slaan, maar het is handiger om ze allemaal in één keer te downloaden. Ga hiervoor naar deze link en bewaar het zip-bestand, waarin alle afbeeldingen staan. Vervolgens kun je ze instellen op iedere Android-smartphone.

Pixel 6 en Pixel 6 Pro: nieuwe Google-vlaggenschepen

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro volgen de Pixel 5 van vorig jaar op. De toestellen beschikken over een compleet nieuw design, waarbij vooral de achterkant opvalt door de horizontale camerabalk. Hierin zitten de lenzen verwerkt. De Pixel 6 heeft een hoofdcamera en groothoeklens, terwijl de Pro-versie ook nog een telelens heeft. Hierdoor kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

De Pixel 6 wordt de kleinste van het stel met een amoled-scherm van 6,4 inch en een full hd-resolutie. Het scherm ververst 90 keer per seconde en is plat afgewerkt. Google rust de Pixel 6 Pro uit met een groter 6,7 inch-scherm met 120Hz. Misschien wel de belangrijkste vernieuwing is de Tensor-chip, die door Google zelf is gemaakt.

