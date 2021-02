‘Google werkt aan eigen privacylabels voor de Play Store’

Kort na de introductie van privacylabels in de App Store van Apple, werkt ook Google aan een vergelijkbaar hulpmiddel voor privacybewuste gebruikers. Wanneer we de nieuwe functie kunnen verwachten, is nog niet bekend.

Lees verder na de advertentie.

‘Google onderzoekt implementatie privacylabels Play Store’

Google is bezig met de implementatie van privacylabels in de Play Store, aldus een rapport van Bloomberg. Met deze labels geeft het bedrijf privacybewuste consumenten meer informatie. De bron merkt echter op dat Google zowel de consument als ontwikkelaar tegemoet wil komen. De kans is dus groot dat het bedrijf een minder strak privacybeleid dan Apple zal voeren.

Het is nog niet bekend hoe ver het onderzoek van Google naar privacylabels in de Play Store is. Het rapport van Bloomberg stelt dat Google de mogelijke veranderingen aan het “onderzoeken” en “bespreken” is, dus het kan nog even duren voordat we de labels in de Play Store zien.

Privacylabels in App Store

Door de introductie van privacylabels in de App Store is het voor gebruikers in één oogopslag duidelijk welke data er wordt gebruikt om je te volgen, welke data er gelinkt wordt en welke data er niet gelinkt wordt, maar wel wordt verzameld.

Het is echter nog onduidelijk in hoeverre de labels gebruikers beschermen. De kans is namelijk groot dat mensen, net als bij cookiemeldingen en algemene voorwaarden, de consequenties aanvaarden en doorgaan. Daarbij bleek na onderzoek van de Washington Post dat een derde van de privacylabels in de App Store niet klopt.

Google en de weg naar meer privacy

Google en privacy: het blijft een veel besproken combinatie. Het bedrijf werkt steeds meer toe naar een privacybewust imago. Via verschillende updates worden wijzigingen doorgevoerd. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om per website te bepalen welke extensie toegang krijgt. Ook met de komst van Android 11 scherpte Google de privacy aan. Zo is het mogelijk om apps eenmalige permissie te geven, bijvoorbeeld voor de toegang tot je camera, locatie of microfoon.

Meer lezen over Google: