De Huawei P40 Lite E is bij meerdere Nederlandse webwinkels verschenen. Deze goedkopere variant van de P40 Lite heeft geen Google-apps en kost 199 euro. Dit moet je weten.

Huawei P40 Lite E verkrijgbaar

Huawei heeft de P40 Lite E onlangs aangekondigd voor diverse landen, maar nog niet voor Nederland. Daar lijkt binnenkort verandering in te komen, want de smartphone is al te koop bij onder meer Belsimpel en Mobiel.nl.

Het toestel kost los 199 euro en komt ook beschikbaar in combinatie met een abonnement. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart en blauw. De P40 Lite E is een goedkopere uitvoering van de P40 Lite, die sinds begin april verkrijgbaar is. Een losse P40 Lite heeft een adviesprijs van 299 euro.

De P40 Lite E is voorzien van een plastic behuizing met 6,39 inch-scherm met hd-resolutie. In het display zit een klein gaatje voor de selfiecamera. Onder de motorkap draait een oudere Kirin 710-processor met 4GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen meet 64GB.

Achterop zit een driedubbele camera en een vingerafdrukscanner. Een 4000 mAh-accu drijft de smartphone aan, snelladen is niet mogelijk. Je kan twee simkaarten in het toestel stoppen. In vergelijking met de duurdere P40 Lite is de E-versie langzamer, heeft hij een minder fraai scherm en minder (goede) camera’s.

Geen Google-certificering

Belangrijk om te weten is dat de P40 Lite E geen Google-certificering heeft. Dit is het gevolg van een handelsverbod waar Huawei mee kampt. Huawei mag geen zaken doen met Google, en moet zijn smartphones daarom voorzien van de Android-software zonder Google-apps, Play Store en Google Mobile Services. Dit heeft grote gevolgen voor het gebruiksgemak van de telefoon.

De P40 Lite E draait bovendien op het oude Android 9.0 (Pie) en niet op Android 10, die wel geïnstalleerd is op de P40 Lite, P40 en P40 Pro. Lees ook de opinie van Erwin waarom het volgens hem niet slim is om een Huawei-telefoon zonder Google-apps te kopen.

Het laatste nieuws over Huawei