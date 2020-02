Koop je een nieuwe Huawei-smartphone, dan doe je dat tegenwoordig zonder Google-apps. Dat is niet heel handig en dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei-smartphone zonder Google-apps kopen

Huawei laat zich niet tegenhouden door het handelsverbod met de Verenigde Staten en gaat nu helemaal ‘Google-loos’ door het leven. Eerder deze week zijn de Honor 9X Pro en View 30 Pro officieel gepresenteerd. Volgende maand komen daar nog de P40 en P40 Pro bij. En wat dacht je van vouwtelefoon Huawei Mate Xs, die maar liefst 2499 euro kost.

Deze toestellen draaien op Android, maar dus zonder Google-apps. Dat betekent dat je de Play Store er niet kunt vinden, dat je foto’s niet worden opgeslagen in Google Foto’s, je geen YouTube-app hebt, de Google Drive-app niet werkt enzovoort.

Huawei heeft niet stilgezeten en biedt steeds meer alternatieven voor de verschillende Google-diensten aan, maar die lopen qua functionaliteiten nog achter. Praktische dingen die je voor lief nam op je Android-toestel werken niet.

Sideloading

Nu hoor ik je denken dat er altijd manieren zijn om Google-apps te installeren. Als het niet op de officiële manier kan, dan maar op de onofficiële manier. Google raadt dat echter af. Het bedrijf stelt je veiligheid niet te kunnen waarborgen op een ongecertificeerd toestel. Tevens ziet Google het installeren vanaf andere plekken als onbetrouwbaar, want je weet niet hoe de app is aangepast.

Nu zijn er redelijk betrouwbare plekken waar je apps op een onofficiële manier kunt downloaden. De website APK Mirror is daar een voorbeeld van. Alle apps die daar worden aangeboden zijn geverifieerd en gescand. Maar het installeren van Google-apps via die site is niet zo makkelijk als gedacht. Zo werken Google Chrome en andere apps alleen met Google Play Services geïnstalleerd en die draaiende krijgen op een Huawei-telefoon is een stuk lastiger.

Daarnaast is er een grote kans dat je tegen problemen aan gaat lopen. Het is toch alsof je iemand forceert vlees te eten, terwijl die eigenlijk vegetariër is. Het gaat wel, maar de darmproblemen die je later mogelijk tegenkomt zijn minder leuk.

Onzekere toekomst

Het is niet onmogelijk om Google Play Services en Google-apps op een Huawei draaiende te krijgen, maar dan moet je wel weten waar je mee bezig bent. En je moet bovenal de moeite willen nemen om er mee aan de slag te gaan.

Als je verwacht dat je binnen een kwartiertje na het opstarten van je nieuwe smartphone gewoon weer Android kunt gebruiken zoals je gewend bent, dan kom je bedrogen uit. Voor anderen is het kopen van een nieuwe Huawei-smartphone gewoonweg niet handig.

Het is tevens goed mogelijk dat Google op termijn een stokje steekt voor het onofficieel gebruikmaken van deze apps op Huawei-toestellen. Of dat een toekomstige Huawei-update roet in het eten gooit. Dat is een grote gok.

Wil je bewust helemaal zonder Google leven, maar niet overstappen naar Apple? Dan is Huawei nu een interessante optie. Maar als privacy echt zo belangrijk voor je is, dan is ook dit bedrijf een twijfelachtig alternatief.

De nieuwe toestellen van Hauwei

Uiteraard vind je op Android Planet de nieuwste info over de nieuwste toestellen van Huawei. Zo zijn we aan de slag gegaan met het nieuwe opvouwbare toestel en onze ervaringen lees je in onze Huawei Mate Xs preview.

Het laatste nieuws over Huawei