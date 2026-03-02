Honor Magic V6 heeft grootste accu in vouwbare smartphone ooit

Op het Mobile World Congres in Barcelona heeft Honor zijn Magic V6 officieel gepresenteerd. Het gaat om een dunne ‘foldable’ met een enorme batterij. Het toestel is ook volledig stof- en waterbestendig.

Honor Magic V6 officieel

Het regent vouwbare smartphones momenteel. Motorola presenteerde recent zijn Razr Fold en nu is het de beurt aan een voorname concurrent. Op het MWC in Barcelona deed Honor zijn Magic V6 officieel uit de doeken. Dat is de opvolger van de Magic V5 en hij heeft behoorlijk wat verbeteringen.

De grootste is wellicht de batterij. Die laadt op met 80 watt (66 watt draadloos) en heeft een capaciteit van maar liefst 6660 mAh. Dat is ruim 50 procent meer dan de Samsung Galaxy Z Fold 7, die blijft steken op 4400 mAh. Motorola stopte een accu van 6000 mAh in zijn Razr Fold.

Dat is extra knap als je bedenkt dat de V6 met 8,75 millimeter ook nog eens superdun is. Honor claimt verder dat je de vouw in het 7,95 inch-oled-scherm aan de binnenzijde nauwelijks ziet zitten. Dit display haalt een maximale helderheid van 5000 nits. Het ‘normale’ scherm aan de buitenkant haalt zelfs 6000 nits. Dat is met 6,52 inch ook net ietsje groter dan op de V5.

Aangezien dit een echt vlaggenschip betreft, draait de Magic V6 uiteraard op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Dat is de snelste processor van dit moment. Daar zit 16GB werkgeheugen bij en 512GB opslag. Omdat hij een IP68/69-certificering heeft, is deze Honor bovendien stof- en waterbestendig. Dat is nog steeds vrij bijzonder voor vouwbare smartphones.

De camera’s lijken precies hetzelfde als bij de vorige generatie. Je beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera en een 50 megapixel-groothoeklens. De telelens met 3x optische zoom biedt een resolutie van 64 megapixel. Er zijn ook twee selfiecamera’s aanwezig met een resolutie van elk 20 megapixel.

Releasedatum nog niet bekend

Hoewel Honor de Magic V6 nu officieel heeft laten zien, weten we nog niet wanneer het toestel precies in de winkels ligt. Ook heeft het bedrijf de adviesprijs nog niet gedeeld. Die zal sowieso niet mals zijn. De Magic V5 kostte vorig jaar 1999 euro. Inmiddels is hij wel een stuk goedkoper te krijgen: voor € 1.234,-.

