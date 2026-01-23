Honor komt met robottelefoon en foldable naar beurs in Barcelona

Honor heeft bevestigd dat het merk met twee interessante toestellen in hun koffer naar de aankomende editie van MWC Barcelona vliegt. Maak kennis met de Magic V6-vouwtelefoon en de Robot Phone!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vouwtelefoon met grootste batterij ooit?

Het Chinese merk Honor gaat begin maart zijn opwachting maken op de MWC, de grootste telefoonbeurs ter wereld. Daar mag het publiek kennismaken met de opvolger van de Magic V5, niet verrassend de Magic V6 genoemd. Deze vouwtelefoon gaat naar verluidt een aantal records breken, onder andere dat van grootste accu in een foldable.

Een screenshot gelekt door Experience More laat namelijk zien dat deze vouwtelefoon wellicht een batterij krijgt van meer dan 7000 mAh, ongekend voor zo’n type toestel. De Magic V5 doet het met 6100 mAh overigens ook niet slecht, maar de nieuwste telg in de Magic-familie doet daar dus nog een schepje bovenop.

Honor Magic V5

Ook razendsnelle chip en topcamera

Of wij in Europa ook kunnen gaan genieten van de langste accuduur, is nog de vraag. Het gerucht gaat dat Honor de Magic V6 heeft getest met twee batterijcapaciteiten: 6.900 mAh en 7.200 mAh. Het internationale model zou kunnen worden gelanceerd met de kleinere batterij, terwijl de Chinese versie wel de grotere batterij krijgt. Precieze oplaadsnelheden blijven ook nog even onbekend.

Verder zou de Magic V6 draaien op de zeer rappe Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en een hoofdcamera hebben van maar liefst 200 megapixel. Naast deze veelbelovende berichten moet het toestel ook nog eens dunner en lichter zijn dan z’n voorganger.

Meer details en specificaties verwachten we in de komende weken en natuurlijk op de beurs in Barcelona. Daar zijn wij als Android Planet uiteraard weer aanwezig om al het nieuws voor je te verzamelen!

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wordt robottelefoon dé publiekstrekker?

Eind vorig jaar stuitten we voor het eerst op deze revolutionaire creatie van Honor. De Robot Phone heeft een camera die uit de achterkant van het toestel komt. Het zou daarmee niet alleen je nieuwe smartphone moeten worden, maar ook een AI-vriendje dat naar je luistert, met je meekijkt en uitdrukking kan tonen.

Dat de robottelefoon de absolute conceptfase voorbij is, lijkt duidelijk nu Honor toegezegd heeft om de Robot Phone op de beurs te presenteren. Of de telefoon op de beursvloer al volledig ontwikkeld is (en ook al te koop), is nog niet bekend. Toch zullen veel ogen op de Robot Phone gericht zijn. Dat wordt vast drommen om een glimp van de gadget op te vangen. Niettemin gaan we als redactie zeker een poging wagen!

Verwacht de komende weken nog meer nieuws over de aankomende editie van het MWC met hopelijk een aantal officiële bevestigingen van nieuwe telefoons, smartwatches en tablets die we daar kunnen bewonderen. Zorg dat je niks mist via de knoppen hieronder.