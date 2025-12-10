‘Honors droomtelefoon voor videomakers wordt werkelijkheid’

De Honor Robot Phone begon als AI-geintje, maar lijkt een daadwerkelijk product te worden. Dit is wat we van de opvallende telefoon verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Honor Robot Phone verschijnt in 2026’

Volgens een Chinese bron gaat Honor volgend jaar haar opvallende Robot Phone daadwerkelijk produceren. Het concept van de telefoon begon eerder dit jaar begon als AI-grapje, maar wordt langzamerhand steeds tastbaarder.

De Robot Phone van Honor valt op vanwege de heuse camera met stabilizer die uit de achterkant van de telefoon komt. Daarmee doet de cameramodule denken aan die van een drone of de populaire DJI Osmo Pocket. Dankzij de motortjes in het ontwerp, kan de lens zichzelf ook stabiliseren en bewegen.

Dat laatste is ook nodig voor de Robot-doeleinden van de Robot Phone. Honor presenteert de Robot Phone als een AI-vriendje die naar je luistert, met je meekijkt en uitdrukkingen kan tonen. In de eerste teaser bewoog de camera dan ook als een soort Pixar-personage die zich bewust was van de omgeving.

Volgens de Chinese bron gaat Honor volgend jaar dus met de productie aan de slag. Het ontwikkelen van de hardware zal voor Honor geen probleem zou moeten zijn. Een prototype van de Robot Phone werd immers al in China te zien. De grote uitdaging zal hem zitten in de AI-toepassingen die Honor voor ogen heeft, zoals het vermaken van je kinderen, empathie tonen en je helpen met het uitkiezen van een goede outfit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Presentatie van Robot Phone vindt plaats op MWC 2026

Wanneer de Robot Phone precies in de verkoop gaat, is nog niet bekend. Volgens de AI-teaser mogen we hem in ieder geval verwachten op het Mobile World Congress van 2026 in Barcelona. Dat is een grote jaarlijkse beurs rondom mobiele technologie.

Of het dan weer om het prototype gaat of dat de telefoon tegen die tijd al volledig is ontwikkeld, is afwachten. Daarnaast is het natuurlijk de vraag of Honor de telefoon überhaupt in Europa uitbrengt, of alleen in thuisland China.