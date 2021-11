‘Huawei werkt aan S-Tag: slimme tracker om spullen terug te vinden’

We kennen Huawei vooral als smartphonemaker, maar het bedrijf lijkt bezig te zijn met een nieuw apparaatje: een slimme tracker. Daarmee volgt Huawei bedrijven als Samsung en Apple.

‘Huawei S-Tag op komst’

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, werkt Huawei aan zijn eigen slimme tracker. Dit blijkt uit een trademark-aanvraag die het bedrijf in Europa heeft gedaan, zo schrijft LetsGoDigital. Veel is nog onduidelijk, al wordt wel de naam ‘Huawei S-Tag’ genoemd. Of het apparaatje ook echt zo gaat heten, is echter onduidelijk.

Met de S-Tag is Huawei overigens niet de eerste Android-fabrikant met een slimme bluetooth-tracker. Zo bracht Samsung al de Galaxy Smart Tag uit, terwijl Apple kort daarna de AirTag lanceerde. Ook Oppo werkt volgens geruchten aan zijn eigen slimme tracker, met de naam ‘Oppo Smart Tag’.

Met een slimme tracker kun je verloren spullen weer terugvinden. Je bevestigt het compacte apparaatje bijvoorbeeld aan je tas, rugzak of sleutelbos, waarna je op je smartphone kan zien waar het zich bevindt. Hierdoor raak je je spullen dus veel minder snel (in huis) kwijt, wat handig is voor de sloddervossen onder ons. Ook kun je zo’n slimme tracker in je portemonnee stoppen of bevestigen aan de halsband van je huisdier.

Wil je meer weten? Lees ook ons artikel over de Samsung Galaxy Smart Tag. Samsung bracht eerder dit jaar de Galaxy Smart Tag Plus uit, waarmee je via augmented reality spullen terug kan vinden. Op zustersite iPhoned lees je een uitgebreide review van de Apple AirTag.