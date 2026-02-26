Huawei gaat met GT Runner 2 de concurrentie aan met Garmin

Huawei heeft tijdens het ‘Now Is Your Run’-evenement in Madrid meerdere gadgets gelanceerd, waaronder de Watch GT Runner 2.

Smartwatch voor iedereen

Wie Huawei een beetje volgt, weet dat het Chinese bedrijf meerdere keren per jaar smartwatches uitbrengt, voor ieder type gebruiker een apart model.

Zo is de GT6 Pro bijvoorbeeld bedoeld voor outdoor-liefhebbers, de Watch D2 voor mensen die hun gezondheid nauwlettend willen monitoren en daar komt nu de Watch GT Runner 2 bij voor fanatieke hardlopers.

De Watch GT Runner 2 maakt hardlopen leuker

De Huawei Watch GT Runner 2 is ontwikkeld in samenwerking met diverse atleten, waaronder topatleet Eliud Kipchoge. Samen met hem is gekeken welke trainingsbegeleiding en prestatiefuncties werken voor hardlopers van ieder niveau.

Zo heeft de smartwatch een Intelligent Marathon-functie. Deze feature geeft je realtime tempo-instructies in combinatie met diverse metingen, zodat je zo effectief mogelijk de finishlijn haalt. De gps-antenne heeft ook een beter ontwerp gekregen in vergelijking met zijn voorganger. De zogenoemde 3D Floating-architectuur zorgt voor meer nauwkeurigheid en verbeterde tracking, zodat hij in iedere omgeving te gebruiken is.

De nieuwste smartwatch van Huawei weegt 43,5 gram en heeft een kast van 46 millimeter. De batterij kan bij licht gebruik tot twee weken meegaan. Train je veel in zonnige gebieden, dan blijft het beeldscherm goed zichtbaar. Het scherm heeft namelijk een piekhelderheid tot 3000 nits. Ook kun je met de Runner tot 40 meter diep duiken.

De Watch GT Runner 2 komt in de kleuren Dawn Orange, Dusk Blue en Midnight Black. Hij is te pre-orderen vanaf 16 maart en gaat 399 euro kosten.

FreeBuds Pro 5: oortjes met AI

Wie gaat trainen voor een marathon zal wellicht ook goede oortjes nodig hebben, moet Huawei gedacht hebben. Naast de GT Runner 2 lanceert Huawei ook de FreeBuds Pro 5.

Op audiogebied positioneert Huawei de FreeBuds Pro 5 als het nieuwe vlaggenschip. De ANC is verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. De oortjes maken gebruik van AI die omgevingsgeluiden herkent en deze optimaal wegfiltert.

De FreeBuds Pro 5 komen in drie verschillende kleuren: blauw, donkergrijs en wit. Ze zijn beschikbaar vanaf 26 februari en gaan 199 euro kosten.

Naast de FreeBuds Pro 5 en de Watch GT Runner 2 bracht Huawei ook nog de Band 11 en Band 11 Pro uit. Twee betaalbare fitnesstrackers die zich richten op het monitoren van je gezondheid en activiteit.

Ook kreeg de Watch Ultimate 2 een nieuwe kleur, namelijk groen. De Band 11 gaat 54,99 euro kosten en voor de Band 11 Pro betaal je 74,99 euro. De Watch Ultimate 2 Green Edition is iets duurder en kost 999 euro. Alle drie zijn ze beschikbaar vanaf vandaag.