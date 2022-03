Huawei Watch GT Runner review: goede keuze voor de (fanatieke) sporter

In deze Huawei Watch GT Runner review lees je alles over onze ervaringen met dit ‘professionele hardloophorloge’. Wat valt er positief op aan de smartwatch van 299 euro en wat zijn verbeterpunten?

Huawei Watch GT Runner review

Enkele weken geleden publiceerden we onze uitgebreide review van de Huawei Watch GT 3. Ook zijn we aan de slag geweest met de Huawei Watch Fit Mini review en nu is het tijd voor de Huawei Watch GT Runner. Met deze smartwatch richt Huawei zich voornamelijk op sportfanaten en dan met name fanatieke hardlopers. In deze review behandelen we, net als bij de GT 3, de plus- en minpunten van het apparaat.

1. Design en prachtig scherm

Wij hebben de zwarte versie van de Watch GT Runner getest, maar er is ook grijsgele variant te koop die er net wat flitsender uitziet. Wat opvalt is het lage gewicht en dat is natuurlijk fijn voor om de pols. Wel voelt de smartwatch daardoor goedkoper aan. Bandjes zijn verwisselbaar en de fabrikant levert twee bandjes mee die iets verschillen qua lengte.

De kast is 46 millimeter groot en aan de rechterkant zijn twee knoppen aanwezig. De fysieke kroon voelt ook plasticachtig aan en gebruik je om onder andere door menu’s te scrollen. Dat is dus hetzelfde als bij de eerder getest Huawei Watch GT 3.

Het scherm is hetzelfde en daar hebben we geen klagen over. Het ronde display heeft een resolutie van 466 bij 466 pixels en is 1,43 inch groot. Dankzij het amoled-paneel knallen kleuren er vanaf en de scherpte is dusdanig hoog dat elke digitale wijzerplaat er goed uitziet. Ook allerlei inzichten, grafieken en extra informatie zijn zo makkelijk te zien. Een mogelijkheid om het scherm altijd aan te laten staan is ook weer aanwezig, maar verbruikt wel meer stroom.

2. Prima accuduur

De accuduur van een apparaat heeft natuurlijk te maken met allerlei factoren, waaronder de batterijcapaciteit, software en het type gebruik. De Runner gaat tot maximaal 14 dagen mee, maar dat is wel met ideale omstandigheden.

In de praktijk varieerde de batterijduur tussen de zeven en tien dagen, en dat is een prima score. Sport je elke dag of meet je constant het zuurstofniveau of je hartslag, dan loopt ‘ie natuurlijk sneller leeg. Al met al is dat goed te noemen, helemaal gezien het grote scherm en vele sensoren en functies. Soortgelijke horloges met Wear OS aan boord, zoals de Samsung Galaxy Watch 4, gaan slechts een dag of twee mee op een volle lading.

3. Persoonlijke hardloopcoach

In de Huawei Watch GT 3 review zijn we al uitgebreider ingegaan op alle sportmogelijkheden en sensoren. Die vind je uiteraard ook in dit sporthorloge, maar er is meer. Zo is er een verbeterde gps-antenne aanwezig, die jouw route nog nauwkeuriger bijhoudt dan voorheen. Dankzij de Huawei Health-app kun je een heel plan opstellen om van jou een betere hardloper te maken.

Met gegevens als trainingsintensiteit, index, Running Ability Index (RAI) en de hoeveelheid trainingen maak je zo een plan de campagne. Je kunt aan de slag als beginner, maar ook als je al gevorderd bent. Zo wordt de GT Runner jouw persoonlijke hardloopcoach, iets wat ik simpelweg niet aan de lijve heb kunnen ondervinden. Vanwege meerdere knie-operaties is hardlopen namelijk een no go voor mij.

Ben je daarin wel erg geïnteresseerd, dan kun je dankzij het horloge allerlei specifieke inzichten zien. Denk daarbij aan je pasfrequentie, cadans, hersteltijd van een training en meer. Persoonlijke hardloopplannen worden geëvalueerd en automatisch aangepast waar nodig. Meer weten over je conditie, ook daarvoor gebruik je natuurlijk de Watch GT Runner en verkregen inzichten.

Werk aan de winkel voor Huawei

Het horloge is trouwens waterdicht, waardoor ook zwemmen, afspoelen of douchen geen enkel probleem is. Er wordt een kabeltje meegeleverd, waarmee je het horloge makkelijk en snel oplaadt. De aanwezige speaker werkt prima voor het afspelen van een muziekje of telefoongesprek.

Wil je je smartwatch gebruiken om draadloos te betalen? Dan is de GT Runner niet de juiste keuze voor jou, want dat is niet mogelijk. Een ander gebied waar zeker nog werk aan de winkel is betreft de software, iets dat regelmatig terugkomt bij producten van het Chinese merk.

1. App-aanbod is ondermaats

Zoek je een horloge waarbij je elke bekende app kunt downloaden om ze vanaf je pols te gebruiken, dan is de Watch GT Runner niet het horloge voor jou. Dat ligt aan het besturingssysteem, HarmonyOS. Dit is ontwikkeld door Huawei zelf, maar app-ontwikkelaars moeten hun applicaties daarvoor wel aanpassen.

Dit gebeurt echter weinig, waardoor het app-aanbod te summier is. Spotify, internetbankieren of Gmail zijn niet beschikbaar. Navigeren doe je met het zelf ontwikkelde Petal Maps, dat minder functies kent dan Maps van Google. Wil je je gegevens bijhouden in apps als Strava of Google Fit dan kan dat via een omweg. Je moet dan aan de slag met de betaalde applicatie Health Sync, niet ideaal dus.

2. Simpele interface en notificaties

HarmonyOS op een slim horloge lijkt standaard in veel opzichten op WatchOS van Apple. Wat je daarvan vindt is aan jou, maar het is niet altijd even overzichtelijk. Welk icoontje bij welke app hoort is namelijk soms een gok. Gelukkig is het inmiddels mogelijk om ook te kiezen voor een lijstweergave, waarin je de app-iconen en namen van de app wel duidelijk onder elkaar ziet.

Huawei kan ook de notificaties verbeteren. Momenteel zijn meldingen vooral eenrichtingsverkeer, want reageren is niet mogelijk. Je ziet het app-icoon en het bericht, maar meer ook niet. Wil je dus ergens op reageren, dan moet je toch echt je smartphone erbij pakken, en die wil je nou net in je zak of tas laten zitten.

3. Breng assistent ook naar Nederland

Hoewel het horloge overweg kan met Huawei’s slimme assistent, Celia, is die niet voor iedereen even bruikbaar. Zo heb je een Huawei-telefoon nodig en die worden nog maar weinig verkocht in Nederland. Daarbij is Celia vooralsnog niet in het Nederlands te gebruiken. Wil je de assistent toch iets vragen, een afspraak maken of iets laten checken? Dan moet je in je beste Engels aan de slag en dat voelt toch vreemd.

Conclusie Huawei Watch GT Runner review

Ben jij een fanatieke hardloper of sporter en ben je op zoek naar een betaalbare smartwatch? Dan doe je met de Huawei Watch GT Runner een prima aankoop. De persoonlijke hardloopcoach biedt veel mogelijkheden en het horloge zit bomvol handige sensoren. De accuduur is goed en alle informatie is direct te zien op het fraaie scherm of natuurlijk in de Huawei Health-app. Wel is er ook genoeg werk aan de winkel voor Huawei op het gebied van software, want dat blijft een een heikel punt.

Huawei Watch GT Runner kopen

De Watch GT Runner heeft een adviesprijs van 299 euro en is verkrijgbaar in twee kleurstellingen. Tijdelijk ontvang je ook nog een setje Huawei Freebuds 4i en oplaadcase gratis ter waarde van 79 euro. Op zoek naar de beste deal, check dan onze Huawei Watch GT Runner prijsvergelijker.