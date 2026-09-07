Interview Michael Cige (Xiaomi): zo wil techfabrikant Europa veroveren

Drie grote bedrijven die IFA 2026 beheersen met reclame-uitingen en enorme beursoppervlakten, zijn Anker, Dreame en Xiaomi. Wij hadden een interview met Michael Cige (Deputy Country Manager) over de ambities van Xiaomi.

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IFA Berlijn maakt groots kennis met Xiaomi

Wie het beursterrein van deze editie van IFA via de zuidingang betreedt, kan er niet omheen. Gigantische posters van onder andere Anker, Dreame en Xiaomi. Voor veel techfanaten inmiddels gevestigde namen, maar nog lang niet bij iedereen in Europa bekend. Daar willen deze drie Chinese bedrijven natuurlijk dolgraag verandering in brengen. Een flink beursoppervlak is een goed begin om deze ambities waar te maken.

Zo heeft Xiaomi bijvoorbeeld ruim 30.000 vierkante meter om hun nieuwste producten aan het publiek te tonen. Omdat we graag wilden weten wat Xiaomi allemaal in petto heeft voor de Europese consument, zat Android Planet met Michael Cige een halfuurtje voor een interview. Cige is Deputy Country Manager voor de Benelux.

Hieronder lees je ons volledige gesprek met hem. Of bekijk de inhoudsopgave hiernaast als je specifiek interesse hebt in één of meerdere onderwerpen. Veel leesplezier!

Wat kunnen we nog verwachten van Xiaomi op smartphonegebied?

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We zien dat Xiaomi met de Fold 18 weer een extra stap zet richting het premiumsegment. Wat wil Xiaomi de komende jaren nog meer bereiken op de Europese smartphonemarkt? En wat gaan wij, als Nederlandse consumenten, daar concreet van merken?

Michael Cige

Laat ik beginnen met onze Europese ambitie. Xiaomi streeft ernaar zich te vestigen als een premium-merk en als één van de leiders in dit segment. We gaan verder dan andere hoogwaardige apparaten door baanbrekende innovatie, bouwkwaliteit van topklasse en toonaangevende beeldkwaliteit, bijvoorbeeld via de samenwerking met Leica. We willen in principe graag alle vlaggenschepen in West-Europa introduceren.

Tegelijkertijd kan ik nog niets concreets zeggen over de komst van de Xiaomi 18 Fold, de 18 Ultra, 18 Pro en 18 Pro Max. Dat weten we nu gewoon nog niet. Kijkend naar eerdere modellen: de Xiaomi 17 en 17 Ultra zijn in maart in Nederland verschenen en in mei brachten we de 17T en de 17T Pro uit. Er dus zeker veel aandacht voor de Nederlandse en Europese markten met onze smartphones. We zullen ook zorgen voor een lange software-ondersteuning en lokale AI-features. Dit maakt de algemene ervaring ook echt premium.

Xiaomi 17 (liggend) en Xiaomi 17 Ultra (staand)

Wat is er nodig zodat consumenten één ecosysteem gaan gebruiken?

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De ambitie van Xiaomi reikt duidelijk verder dan smartphones alleen. Dat zagen we tijdens de keynote met de strategie genaamd Human x Car x Home. Jullie zetten sterk in op connectiviteit tussen apparaten binnen één groot ecosysteem. Wat moet er volgens u nog gebeuren voordat consumenten persoonlijke apparaten, smarthome-producten en hun auto echt als één geïntegreerd geheel ervaren?

Cige

Bovenal de lancering van onze EV’s. Auto’s zijn enorm van belang binnen ons ecosysteem, om alles te verbinden. De hardware-software-integratie (met HyperOS) moet daarbij naadloos werken voor alle apparaten. We denken dat dit één van de belangrijkste punten is. Verder bordurend op de klanteraring: we willen dat onze apparaten automatisch context herkennen. Hierdoor kunnen gebruikers direct aan de slag met hun smartphones, tablets, laptops en zelfs hun elektrische auto. Ik denk dat als mensen eenmaal doorhebben hoe makkelijk alles werkt binnen ons ecosysteem, dat ze dan vanzelf om zijn.

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Waarom is nu de juiste tijd om jullie strategie op IFA te delen?

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Wat we ons afvroegen over de strategie die zo trots werd gepresenteerd tijdens de keynote: waarom nu hier in Berlijn? Wat maakt de Europese markt in september 2026 klaar voor dit ecosysteem?

Cige

Europese consumenten zijn meer en meer gebruik aan het maken van smart-home-producten en van elektrische mobiliteit, zoals auto’s en stepjes. Daarnaast heeft de vraag naar een digitale levensstijl volgens ons een omslagpunt bereikt. Daarom denk ik dat dit dé perfecte timing is om de lancering van onze elekrische auto’s echt in gang te zetten. En om op deze editie van IFA te staan met ons gehele productaanbod.

Xiaomi SU7 Max

Xiaomi als automerk: hoe ziet de toekomst in Europa eruit?

Android Planet

De auto’s zijn veruit het meest zichbaar hier op jullie stand en buiten het beursterrein. Wat moet er nu nog gebeuren voordat Europese consumenten er eentje kunnen kopen? We weten van de plannen om ze volgend jaar in Duitsland op de markt te brengen. Hoe ziet Xiaomi zichzelf op die markt en hoe verhouden jullie je tot concurrenten (zoals BYD en Tesla) die al bekend zijn in Europa en Nederland?

Cige

Het belangrijkste is de regulatieve toegang. Ook moeten we voldoen aan alle regels om onze voertuigen op Europese wegen te laten rijden. Het tweede is het bouwen van een duurzame after-sale-procedure. We weten dat bepaalde Chinese fabrikanten van elektrische auto’s in Nederland en andere markten een groot probleem hebben met after-sales.

Wat wij met Xiaomi-auto’s willen bereiken, is dat consumenten onze EV’s gaan zien als een slim ‘apparaat’ dat in verbinding staat met je huis en alle apparaten. Dit is het grootste verschil ten opzichte van alle andere fabrikanten op de markt.

Xiaomi SU7 Ultra

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U zegt dat het een verschil is met veel andere automerken dat Xiaomi de auto ziet als een sterk, onmisbaar onderdeel van het ecosysteem. In hoeverre denkt u dat Europese consumenten dit eigenlijk als een voordeel zien? Kopen ze een Xiaomi-auto vanwege het ecoysteem of krijgen ze ook genoeg waarde als ze daar verder geen interesse in hebben?

Cige

Het zal tijd kosten om klanten te uitleggen wat de voordelen kunnen zijn van het hele ecosysteem van Xiaomi. Maar we zijn ervan overtuigd dat als ze achter het stuur zitten en de mogelijkheden zien om het gehele systeem te gebruiken, dat ze behoorlijk enthousiast worden.

Om eerlijk te zijn, we vergeten allemaal wel eens om het licht uit te doen of de droger of wasmachine aan te zetten. Dat soort zaken kun je allemaal vanuit je auto regelen. We moeten dus echt uitleggen aan de klant wat onze EV’s kunnen bieden in het dagelijkse leven. Dat gaat tijd kosten, maar dat weten we.

Enkele smarthome-producten van XIaomi Mijia

Een onvermijdelijk onderwerp anno 2026: AI

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Een belangrijk onderdeel van een verbonden ecosysteem is natuurlijk de intelligentie die ervoor zorgt dat verschillende apparaten kunnen samenwerken. Welke rol ziet u voor AI weggelegd binnen de Human x Car x Home-filosofie? En wanneer en waar denkt u dat de AI van Xiaomi echt onmisbaar gaat worden voor consumenten, in plaats van slechts een marketingterm te zijn? Wij journalisten zijn namelijk een beetje sceptisch geworden.

Cige

Laat ik beginnen met zeggen dat ik je geloof dat veel mensen niet begrijpen wat AI kan betekenen in ons dagelijkse leven. En dat veel merken met deze term strooien. Wij bij Xiaomi zien AI als de onzichtbare proactieve lijm tussen apparaten die de voorkeuren van de gebruiker leert kennen. Concreet heb ik het dan over het automatiseren van je dagelijkse routines.

Die ‘surging wave’ ervaren we al een tijdje. De vraag is: wat moeten we ervan vinden?

AI die context snapt, gaat pas echt onmisbaar zijn. Zodat er geen handelingen meer nodig zijn, zoals een auto die automatisch de airco aanzet op basis van je locatie, je agenda of andere factoren. Ik ga niet over specifieke merken praten, maar we zien sinds 2-3 jaar dat alle merken op AI zijn geconcentreerd. Het is een echte marketingterm.

Ik denk dat de Europese consument een beetje bang is geworden voor AI. Misschien omdat ze denken dat ze hierdoor hun baan gaan verliezen. Wij als Xiaomi willen juist de voordelen van de kunstmatige intelligentie op al onze apparaten uitleggen. Dus wat AI gebruikers op dageljkse basis kan bieden. De AI zal jouw assistent worden en zal je niet vervangen, noch ervoor zorgen dat je niet meer zelf hoeft na te denken.

Ter afsluiting: de toekomst van de smartphone

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Wij als website schrijven voornamelijk over Android-hardware, met name smartphones. Daarover gaat onze laatste vraag. Uiteindelijk stellen alle ontwikkelingen steeds hogere eisen aan onze telefoon. We zien dat smartphones krachtiger worden en tegelijkertijd dunner. Waar ligt volgens u de technische grens tussen een dunner ontwerp, flinke batterijcapaciteit, goede thermische prestaties en duurzaamheid? En wat betekent de opkomst van AI uiteindelijk voor de smartphone van de toekomst?

Cige

Laat ik je wat vertellen. Ik werk in de telecomindustrie sinds 2000. 26 jaar geleden had ik nooit verwacht dat een smartphone zo krachtig zou zijn als die van vandaag. Om eerlijk te zijn, weet ik dus niet hoe de smartphone van de toekomst eruit gaat zien. Wat ik wél kan zeggen, is dat Xiaomi echt op zoek is naar het beste compromis tussen dunne, maar krachtige apparaten. We willen graag de beste ervaring bieden, op batterij- software- en cameragebied bijvoorbeeld.

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Maar welk apparaat echt de toekomst gaat hebben, weten we niet. Dat kan een foldable, maar ook een smartwatch of slimme bril zijn. Ik weet nog dat toen ik bij Xiaomi in dienst kwam, er nog geen echt premiumtoestel was. Wel toestellen uit de Redmi-lijn. Vandaag de dag gebruik ik een Xiaomi S17 Ultra en daar ben ik al zo van onder de indruk. Ik had nooit verwacht zo’n krachtig toestel te hebben in zo’n relatief compact jasje.

Android Planet

We vinden dat fabrikanten van smartphones grote schermen vaak presenteren als een voordeel. Tegelijkertijd weten we van consumenten dat die een compact toestel ook erg belangrijk vinden. We denken dat het zou helpen als merken meer focussen op de lancering van kleinere toestellen. Zolang specs als de batterijduur nog acceptabel zijn, denken we dat veel mensen deze trade-off wel kunnen waarderen.

Cige

Ik geloof je, maar dat is waarom we bij Xiaomi ook kleinere toestellen uitbrengen. De Xiaomi 17 bijvoorbeeld (6,3 inch). Voor liefhebbers van grotere schermen brengen we Ultra-uitvoeringen uit. De Xiaomi 17 Ultra meet 6,9 inch. We hebben jaren geleden ook een flipmodel op de markt gebracht. We proberen aan alle mogelijke wensen van klanten tegemoet te komen.

Ik kan mijn kinderen van 16 en 18 als een voorbeeld nemen. Hun generatie zoekt de dag van vandaag vooral een smartphone met een grote batterij. Daarvoor moet je een grote behuizing hebben. Dat is afhankelijk van de technologie die we momenteel hebben. Misschien biedt de technologie van morgen wel de mogelijkheid om een compact apparaat te combineren met een flinke accu. Wie weet.

We willen Xiaomi, en Michael Cige in het bijzonder, danken voor het interview. Laat hieronder weten als je vaker interviews wil lezen en zo ja, met wie en waarover.