Kan WhatsApp met mijn berichten meelezen? Een simpele uitleg

“Kan iemand je WhatsApp meelezen?” Het is een vraag die de redactie van Android Planet regelmatig krijgt voorgelegd, dus wie zijn wij om deze niet te beantwoorden. Tijd voor een heldere uitleg.

“Hoe kan iemand je WhatsApp meelezen?”

Website ProPublica trok onlangs aan de bel. Het journalistieke platform deed onderzoek naar WhatsApp en concludeert dat de chatdienst ruim 1000 medewerkers heeft die kunnen meelezen met berichten van gebruikers. Dat is een flinke klap in het gezicht van de miljarden WhatsAppers, want de app claimt privacy altijd voorop te stellen en dat jouw chats helemaal privé zijn.

Dus, om maar gelijk met de deur in huis te vallen: kan iemand met je WhatsApp meelezen? Het antwoord is ja, maar alleen als jij (of iemand anders) daar toestemming voor geeft. Zo zit het.

Standaard zijn WhatsApp-berichten beveiligd met end-to-end-encryptie. Deze versleuteltechniek zorgt ervoor dat niemand de inhoud van berichten kan lezen, behalve de verzender en ontvanger. Ook WhatsApp, of moederbedrijf Facebook, dus niet.

Zo is WhatsApp beveiligd

De berichten worden namelijk omgezet in een reeks willekeurige cijfers, letters en tekens, en slechts twee partijen hebben de sleutel om deze ‘brabbeltaal’ te ontcijferen: de verzender en ontvanger. Zelfs al zou WhatsApp het willen, alsnog kan de encryptie niet zomaar gekraakt worden.

Toch klopt het dat WhatsApp-medewerkers met sommige berichten kunnen meelezen, zoals ProPublica berichtte. Dat komt omdat het hier om gerapporteerde berichten gaat. Deze berichten worden door WhatsApp-gebruikers zelf naar de chat-app gestuurd, bijvoorbeeld omdat er sprake is van (seksuele) intimidatie, dreigingen of een ander strafbaar feit.

Wanneer WhatsApp wél kan meelezen

Op het moment dat één van de gespreksdeelnemers een bericht rapporteert, wordt de encryptiesleutel als het ware prijsgegeven. De geselecteerde berichten worden dan richting de helpdesk van WhatsApp gestuurd, waarna een medewerker kan meelezen. Vervolgens kunnen zij nagaan of het gerapporteerde bericht daadwerkelijk ongepast is. Indien dit zo is, kan het profiel geschorst of compleet verwijderd worden.

Overigens, WhatsApp-medewerkers kunnen alleen de geselecteerde berichten meelezen. De hele chatgeschiedenis tussen een verzender en ontvanger blijft dus geheim (tenzij je alle berichten rapporteert). Op het moment dat je een bericht rapporteert, wordt deze handelswijze overigens ook uitgelegd.

