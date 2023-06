LinkedIn gids: zo gebruik je deze app op je smartphone

Het zakelijke sociale netwerk LinkedIn werkt anders dan Facebook of Twitter. In deze LinkedIn-gids helpen we je wegwijs in de app en de wereld van connecties en vaardigheden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LinkedIn gids: zo werkt deze dienst

Als het gaat om sociale netwerken, hebben we het meestal over Twitter, Facebook en Instagram. Je zou bijna vergeten dat LinkedIn ook een hele grote partij is. Dit zakelijke sociale netwerk draait volledig om je werkende leven en connecties maken met interessante mensen.

Het is een bekend platform, maar voor menig gebruiker is er ook nog veel onbekend. Zelfs de naam zorgt nog voor verwarring. Zo spreken sommigen het uit als ‘linke din’, terwijl het op z’n Engels ‘linked in’ is. En hoe persoonlijk mag je eigenlijk worden op dit platform? In dit artikel maken we je wegwijs in de Android-app van LinkedIn en vertellen we je ook wat over de juiste etiquette op dit platform.

De verschillende onderdelen

De app kan best overweldigend zijn door de vele opties, maar is overzichtelijk onderverdeeld in categorieën via het menu onderin. Bij ‘Home’ zie je de berichten van je connecties. Bij ‘Mijn netwerk’ zie je welke uitnodigingen er op je staan te wachten en met wie je mogelijk nog meer kunt verbinden.

Bij ‘Plaatsen’ is het mogelijk om zelf een bericht te plaatsen, daar kun je een foto, video, sjabloon, evenement, vacature, opiniepeiling en meer aan toevoegen. Via het menuutje bovenin kun je aangeven of iedereen dit bericht mag zien, of alleen connecties of een specifieke groep er naar mag kijken. Ook kun je aangeven wie reacties mag achterlaten. Bij elk bericht is het verstanding om deze opties even langs te lopen. Zeker als je een persoonlijk bericht plaatst.

Daarnaast vind je bij ‘Meldingen’ je notificaties van LinkedIn en bij Vacatures de vacatures die relevant zijn voor jou. Daar kun je ook zelf een vacature plaatsen.

Je profiel bouwen

Bij het maken van een profiel heb je veel meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld op Facebook. Je kunt namelijk een hele hoop details over jezelf invullen zoals je werkervaring en educatie, om zo een volledige cv te creëren.

Daarnaast is het belangrijk om een goede profielfoto in te stellen. Gebruik daarvoor een foto met kleding die je ook in je werkomgeving zou dragen, om te zorgen voor een professionele uitstraling. Met een eventuele achtergrondafbeelding vertel je meer over je persoonlijkheid.

Maak verder op je profiel duidelijk wie je bent, wat je doet, waar je goed in bent en waarvoor mensen contact met je op kunnen nemen. Daarvoor is een goede titel belangrijk, maar ook een duidelijk, persoonlijk verhaal.

In de instellingen kun je bij het kopje ‘Zichtbaarheid’ instellen wie wat mag zien, zoals je achternaam, je e-mailadres, je connecties enzovoort.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op je vaardigheden

Een uniek onderdeel van LinkedIn zijn de vaardigheden en dat anderen je daarvoor kunnen aanraden. Bij het kopje ‘Vaardigheden’ op je profiel geef je zelf aan welke vaardigheden je bezit. Daarna kunnen anderen dat onderschrijven.

Door deze vaardigheden toe te voegen ben je beter vindbaar als mensen op die termen zoeken. Zien ze vervolgens dat jouw vaardigheden vaak zijn onderschreven, dan is er een grotere kans dat ze bij jou terechtkomen. Het is daarom niet verkeerd om je connecties actief te vragen voor het onderschrijven van jouw vaardigheden.

Volgen of connectie maken

Je kunt op LinkedIn andere mensen volgen, of een connectie maken. Een connectie kun je zien als een vriend op Facebook, maar dan meer op een zakelijke manier. Het is iemand met wie je eventueel kunt samenwerken, van wie je wat kunt leren of die je kent uit je industrie. Als je iemand uitnodigt voor het maken van een connectie, krijg je de mogelijkheid om eerst een berichtje te schrijven waarin je uitlegt waar je die persoon van kent.

Als je iemand alleen volgt, ben je geen connectie maar zie je wel de berichten van die persoon.

Beheers je meldingen

Als je niet goed oplet, krijg je van LinkedIn een hele hoop meldingen en dat leidt je veel te veel van je werk af. Daarom is het verstandig om direct in te stellen waar je wel en geen meldingen van wil ontvangen. Daarvoor ga je naar de instellingen en kies je voor ‘Meldingen’. Hier vind je een overweldigende hoeveel categorieën meldingen, met in elke categorie de optie om alle berichten te dempen of het per type melding in te stellen.

Een andere optie is om naast een melding die je krijgt op de drie puntjes te tikken en op ‘Uitschakelen’ te tikken. Je ontvangt dan geen meldingen meer zoals die melding.

Maar wat plaats je nou eigenlijk op LinkedIn?

Op platformen zoals Twitter en Facebook kun je plaatsen wat je leuk vindt, maar op LinkedIn is het altijd de bedoeling dat je iets gerelateerd tot je werk plaatst. Dat zijn bijvoorbeeld berichten over dingen die je goed hebt gedaan, waardoor je bent geïnspireerd of ook steeds vaker wat er mis ging. Van fouten leren komt namelijk ook sterk over.

Maar vaak worden er ook persoonlijke verhalen geplaatst, of foto’s van kinderen. Is dat wel de bedoeling? In het boek ‘Niet appen tijdens het eten’ van Sanne Kanis en Aaron Mirck, wordt beschreven dat dit sinds de lockdowns enorm is toegenomen, omdat toen de grens tussen zakelijk en privé verdween.

In het boek worden de volgende regels gehanteerd: “LinkedIn is puur bedoeld voor zakelijke activiteiten. Vermijd politieke statements, meningen en fondsenwerving voor sponsorlopen. En als je twijfelt kun je beter naar Twitter.”

Met wie connect je en met wie niet?

Nog een belangrijke vraag op dit platform, is met wie je een connectie aan gaat. Sommigen willen eerst persoonlijke contact met iemand hebben gehad, voordat ze connecten. Anderen vinden het al goed genoeg als je in dezelfde industrie werkt. Doe wat voor jou goed voelt en voel je niet verplicht om te connecten.

Als je merkt dat je een hoop onzinberichten te zien krijgt op je tijdlijn, wordt het tijd om mensen te ontvolgen.

Hoe zit het met LinkedIn Premium?

LinkedIn gebruik je gratis, maar je kunt betalen voor LinkedIn Premium. Je krijgt dan extra functies. LinkedIn Premium bestaat in verschillende pakketen, voor verschillende doeleindes. Zo hebben recruiters andere functies nodig dan andere mensen.

Met het goedkoopste pakket is het onder andere mogelijk om te zien wie jouw profiel heeft bekeken en kun je iedereen een bericht verzenden. Zelfs als je geen connectie bent. Ook belooft LinkedIn dat je profiel vaker wordt bekeken als je LinkedIn Premium koopt.

LinkedIn Premium is niet goedkoop, want die pakketen bestaan vanaf 39,99 euro per maand. Je kunt LinkedIn Premium een maand gratis proberen.

LinkedIn downloaden

Opvallend is dat LinkedIn-app in de Play Store “LinkedIn: Vacatures zoeken” heet, terwijl dit zakelijke sociale netwerk inmiddels veel meer is dan het zoeken naar een baan. Toch is dit echt de juiste app, die je via onderstaande knop kunt downloaden.

Daarnaast heeft LinkedIn drie andere apps in de Play Store staan. LinkedIn Sales Navigator voor het vinden van juiste inkopers en bedrijven, LinkedIn Recruiter voor het vinden van mensen en LinkedIn Learning voor gratis en betaalde cursussen.

LinkedIn: Vacatures zoeken LinkedIn 8,2 (2.629.739 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Werk en privé scheiden op Android

Tegenwoordig kan het lastig zijn om werk en privé te scheiden, zeker als je voor beide op dezelfde smartphone beschikbaar bent. Op Android is het daarom mogelijk om een werkprofiel in te stellen, zodat je werk even helemaal kunt uitschakelen. Wij leggen uit hoe dit Android-werkprofiel werkt.