Waarom je deze Black Friday extra moet opletten voor dit gevaar

Dit jaar is het gevaarlijker dan ooit om koopjes te zoeken tijdens Black Friday, want mensen zitten klaar om er met je geld vandoor te gaan. Daar hoeven ze verrassend weinig moeite voor te doen.

Wees alert voor dit Black Friday-gevaar

Terwijl men elk jaar toch weer verbaasd is dat de kruidnootjes vanaf augustus in de winkel liggen, heeft iedereen razendsnel geaccepteerd dat het concept ‘Black Friday’ nu bestaat uit een hele maand. Wel moet je dit jaar extra alert zijn tijdens deze koopjesmaand.

Natuurlijk moet je altijd al oppassen voor nepkortingen tijdens het shoppen. Officieel mogen winkels in de weken voor Black Friday niet de prijs verhogen, om daarna net te doen alsof er flinke korting wordt gegeven. In de praktijk verzinnen winkels toch vaak een list. Zo wordt de prijs soms een maand eerder al verhoogd en dat mag wél.

Nog gevaarlijker dan te veel betalen voor een product is dat je betaalt en je bestelling helemaal niet krijgt. Klinkt dat als iets dat anderen overkomt? Wees daar maar niet zo zeker van.

Nepwinkels moeilijker te herkennen

Het bestaan van neppe webwinkels is niet nieuw. Je loopt al jaren het gevaar dat je per ongeluk bij een webshop iets goedkoops denkt te scoren, maar dat je verblind door de goede deal vergeet op te letten of de winkel wel echt is.

Door de ontwikkeling van AI is het dit jaar makkelijker dan ooit om een neppe webwinkel te starten. Je kunt als kwaadwillende binnen enkele uren een bestaande website klonen en het webadres net iets aanpassen zodat het niet al te veel opvalt. Of je laat een nieuwe website maken met een eigen smoel, met aanbiedingen die lager zijn dan de concurrentie.

Het probleem is dat zo’n website gemaakt via AI er niet alleen erg geloofwaardig uit kan zien, maar het ook nog eens allemaal werkt zoals je zou verwachten. Zelfs het kunnen betalen met iDeal is geen garantie dat het goed zit. De bedenkers van deze nepwinkels kunnen vervolgens achterover zitten en het geld zien binnenstromen.

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Let hier goed op

Er zijn gelukkig enkele dingen waar je op kunt letten, zodat je er zelf niet intrapt. Komen ze!

Het webadres blijft één van de belangrijkste manieren om te herkennen of je met een nepwinkel te maken hebt. Je gaat bijvoorbeeld naar Coolblue.nl en niet Coolblue-shop.com. De website is Belsimpel.nl en niet Bel-simpel.nl.

Via een Whois-search, zoals via whois.com, kun je kijken wie de website heeft geregistreerd en hoelang geleden dat is gebeurd. Is de website net nieuw en zit het adres in het buitenland? Dan moeten er alarmbellen afgaan.

Echte webshops hebben ook vaak een keurmerk dat aangeeft dat ze legitiem zijn. Een nepwebsite kan natuurlijk zo’n keurmerk kopiëren en op de website plakken, maar toch heb je er wat aan. Je kunt namelijk naar de website van het keurmerk gaan om te controleren of die webshop daar inderdaad wordt genoemd.

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