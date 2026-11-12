Tap Out: zo bevalt een fysieke drempel tegen sociale media na een half jaar

Een half jaar geleden probeerde ik Tap Out: een fysieke drempel tussen jou en de apps waar je verslaafd aan bent. Hoe bevalt dat zes maanden later?

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Tap Out ervaring: een half jaar later

De Europese Unie werkt aan nieuwe regels om gebruikers van apps meer controle te geven. Denk aan het uitschakelen van slimme algoritmes waardoor je maar door blijft scrollen, of de mogelijkheid om functies van een app uit te schakelen waar je extra kwetsbaar voor bent. Totdat deze regels concreet worden, moeten we het heft in eigen handen nemen.

Sommigen pakken het rigoureus aan met een dumbphone. Met zo’n toestel ben je wel bereikbaar en kun je apps zoals WhatsApp en Google Maps gebruiken, maar sociale media zijn geen optie. Toch ontzeg je jezelf daar ook een hoop gemak van een smartphone mee.

In plaats daarvan kun je in de instellingen van Android duiken, of een app installeren waarmee je bijvoorbeeld een ademhalingsoefening moet doen voordat je mag swipen. Dit soort middelen zijn echter ook makkelijk weer uit te zetten, waardoor ze op de lange termijn voor veel mensen niet werken.

Puck uit Nederland

Daarom vond ik de Tap Out interessant: een kleine puck uit Nederland die je via een magneetje ergens ophangt. Om de apps te gebruiken waarvoor jij jezelf wil beschermen, moet je eerst de nfc-chip in de puck scannen en dan kun je een kwartiertje of langer de apps gebruiken. Daarna gaan ze automatisch weer op slot.

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Een half jaar geleden had ik de Tap Out getest en toen was ik er best over te spreken. Toch zijn dit soort gadgets vaak in de eerste weken leuk, maar belanden ze daarna weer in een lade. Ligt de Tap Out daar inmiddels ook?

Goed nieuws

Het goede nieuws is alvast dat ik de Tap Out nog steeds gebruik. De disc hangt in mijn werkkamer en het zijn nog steeds dezelfde apps die ik blokkeer (Instagram, Facebook en LinkedIn), omdat ik gevoelig ben voor korte video’s en mezelf wil behoeden van AI-berichten over zakelijke learnings (of wat mensen ook op LinkedIn plaatsen tegenwoordig).

Het komt weleens voor dat ik deze apps voor werk nodig heb en dan kan ik er makkelijk bij. Op de momenten dat ik niet werk is de fysieke afstand van de Tap Out voldoende om ze dan maar gewoon niet te openen. Op vakantie heb ik het schijfje wel meegenomen, om zo wat foto’s te kunnen delen.

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FOMO

Het lastige van op deze manier apps zoals Instagram blokkeren, is wel dat er toch wat FOMO optreedt. Ik mis nu bijvoorbeeld veel van wat mijn vrienden via hun Verhalen delen. Toch merk ik inmiddels dat ik zo dagenlang zonder Instagram doe, terwijl dat een half jaar geleden ondenkbaar was. Dat is toch winst.

Het komt heus wel voor dat ik in het weekend mezelf een dagje Instagram gun. Die optie is er gewoon. Maar dan weet ik ook dat als ik de volgende dag mijn smartphone er weer bij pak, de apps automatisch weer zijn geblokkeerd.

Een perfecte oplossing is de Tap Out niet. Als je schijfje vergeet mee te nemen als je ergens heen gaat, dan ben je de klos als je iets in de apps nodig hebt. Ook klinkt er terecht kritiek op dit soort oplossingen, dat het oude gedrag gewoon weer terugkeert als je er mee stopt.

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Toch blijf ik de puck voorlopig gebruiken. Totdat de Europese Unie eindelijk met goede regels komt zodat we meer controle krijgen over de apps die we gebruiken, blijkt een middel als Tap Out zelfs na een half jaar nog effectief.

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