Lokale AI-modellen op je Android-smartphone draaien: dit is er mogelijk

Wil je AI-tools gebruiken, maar zeker zijn van je privacy? Dan zijn lokale AI-modellen een uitkomst. Dit is er mogelijk op je Android-smartphone.

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Lokale AI op je Android-smartphone

Op je Android-smartphone kun je makkelijk verschillende AI-modellen gebruiken door simpelweg de apps te downloaden, zoals Gemini, ChatGPT of Claude. Je praat dan met deze AI’s via de cloud. Alles wat je typt wordt naar een server gestuurd waarna een reactie wordt teruggestuurd. Dat gebeurt razendsnel zodat je er niets van merkt, maar ondertussen deel je wel al je informatie met die server. Daarom zijn lokale AI-modellen interessante alternatieven.

Wat zijn de voordelen van lokale AI-modellen?

De afgelopen jaren werden er massaal Mac mini-computers verkocht, omdat deze apparaten uitermate geschikt bleken voor het draaien van lokale kunstmatige intelligentie. Dat heeft verschillende voordelen:

Privacy: Met lokale AI weet je zeker dat je gegevens je computer of smartphone niet verlaten. Niets wordt naar een server geüpload, omdat AI de reactie op je computer of smartphone zelf genereert.

Offline: Met lokale AI hoef je niet bang te zijn dat je internet wegvalt of dat de dienst een storing heeft. Zolang de AI op je computer of smartphone staat, kun je ermee aan de slag.

Geen abonnement: Je zit niet vast aan een abonnement om een lokale AI te gebruiken.

Wat zijn de nadelen van lokale AI-modellen?

Toch hebben lokale AI-modellen ook duidelijk nadelen, waardoor ze lang niet voor al je doeleindes geschikt zijn.

Beperkte prestaties: Lokale AI-modellen zijn relatief beperkt vergeleken met de grote modellen, omdat die grote modellen veel te veel ruimte innemen. Je kunt lokale AI goed gebruiken voor simpele taken, maar niet voor complexe opdrachten. Ze zullen ook sneller fouten maken, zoals hallucinaties.

Stroom: Lokale AI-modellen vragen veel stroom. Draai je zo’n model op je smartphone, dan zal de batterij veel sneller leeg gaan.

Hardware-eisen: Je hebt een redelijk krachtige smartphone nodig om überhaupt wat aan een lokaal AI-model te hebben. Denk aan minimaal 6GB werkgeheugen, of zelfs 8GB voor de betere lokale AI-modellen.

Gemini Nano

Als je een Pixel-smartphone hebt, gebruik je mogelijk al lokale AI zonder dat je er erg in hebt. Op het toestel staat namelijk Gemini Nano geïnstalleerd om enkele kleine taken op zich te nemen. Zo zal Gemini Nano je opgenomen audio transcriberen en voorzien van een samenvatting, of simpele tekstberichtjes voor je opstellen.

Hoewel lokale AI de batterij van een apparaat enorm kan belasten, valt dit bij Gemini Nano op de Pixel-smartphones enorm mee omdat Google de boel goed optimaliseert met behulp van zijn eigen chips.

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Google AI Edge Gallery

Een goede optie om te starten met lokale AI is nog steeds bij Google, via de app Google AI Edge Gallery. Via de app kun je bijvoorbeeld met EmbeddingGemma 2 aan de slag, een model van Google dat onder andere goed is in zoeken binnen je foto’s en video’s op je smartphone.

Google AI Edge Gallery Research at Google Gratis via Google Play via Google Play

PocketPal AI

Als alternatief is PocketPal AI aan te raden, waarmee je talloze open source-modellen kunt installeren die op HuggingFace staan. Denk aan onder andere modellen van Gemma, Llama en DeepSeek.

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Veranderingen bij Gemini

Gebruik je toch liever gewoon Gemini? Daar worden de mogelijkheden voor gratis gebruikers beperkt. Lees alles over de verschillende Gemini-modellen in ons overzicht.

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