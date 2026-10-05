De Google Pixel bestaat 10 jaar: dit waren de hoogte- en dieptepunten

Het is deze maand precies tien jaar geleden dat de eerste Google Pixel werd gelanceerd. Wat waren de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van deze iconische smartphonereeks? We lopen ze met je langs!

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10 jaar Google Pixel

De Google Pixel uit 2016 was natuurlijk niet de eerste smartphone die Google op de markt bracht. Lezers van een zekere leeftijd zullen zich zonder twijfel de Nexus-telefoons van weleer herinneren. Die werden altijd gemaakt in samenwerking met een grote smartphonefabrikant. Het laatste toestel uit deze reeks was de Google Nexus 6P, wat stiekem vooral een Huawei-toestel was.

Na de 6P trok de zoekgigant de controle naar zich toe. Voortaan moesten Google-telefoons ook echt van Google zijn, al bleven er op de achtergrond aanvankelijk andere bedrijven betrokken bij het ontwerp.

Het begin: Google Pixel en Pixel XL

In tegenstelling tot de Nexus-telefoons waren de eerste paar Pixels niet officieel in Nederland te koop. Dat weerhield Android Planet er in 2016 niet van om het grotere model, de Google Pixel XL uitgebreid te reviewen. Redacteur Thomas Haenen gaf het toestel, dat in Duitsland zo’n 900 euro kostte, destijds een 9. Dit was zijn conclusie.

De Google Pixel XL is een ontzettend indrukwekkend toestel. De Google Assistant is slim, snel en handig, de camera zet zeer kekke kiekjes neer en de hardware weet ons te verrassen door Android vlotter dan ooit te laten lopen. Het design spreekt wat minder tot de verbeelding en de accu is slechts een tikkeltje bovengemiddeld, maar we durven de Pixel XL nog altijd vrij overtuigd tot de beste Android-smartphone van dit moment uit te roepen. Minpunten zijn eigenlijk niet of nauwelijks te benoemen.

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Designdieptepunt: de Pixel 3 XL

In de jaren daarna gingen steeds meer fabrikanten de strijd aan met de enorme bezels die vroeger boven en onder het scherm zaten. Google deed dat ook, maar daar was niet iedereen even enthousiast over. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat de Pixel 3 XL één van de lelijkste smartphones uit de geschiedenis is.

Onder het display zat nog altijd gewoon een dikke rand, maar aan de bovenzijde koos Google voor een notch. Een enórme notch zelfs, die al snel een weinig flatteuze bijnaam kreeg: de badkuip. Je ziet wel waarom.

Toch zorgde de Pixel 3-telefoons wel voor een camerarevolutie. Het waren de eerste Pixels met Night Sight. Tot dan toe kon je met smartphones nauwelijks fotograferen in het donker. Google was niet de eerste die een speciale nachtmodus verzon, maar het was wel veruit de beste.

De Pixel a-serie: goede camera voor weinig geld

De Pixel 3a was het eerste toestel uit de goedkopere A-reeks van Google. De fabrikant deed echter geen concessies aan de kwaliteit van je kiekjes. De camera kon zich meten met die van veel duurdere smartphones. Nog steeds duiken deze telefoons vaak op als winnaar van blinde cameratests, al missen ze wel een telelens om mee in te zoomen. Die blijft voorbehouden aan hoger gepositioneerde modellen.

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De ommekeer: Pixel 6 en Pixel 6 Pro

De belangrijkste modellen uit de Pixel-geschiedenis zijn zonder twijfel de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Die introduceerden niet alleen de inmiddels iconische camerabalk, maar ook het onderscheid tussen een ‘normaal’ model en de beter uitgeruste Pro-variant.

Bovendien waren het de eerste Pixels die op een eigen Tensor-chip draaiden. Voorheen had Google altijd voor een Snapdragon-processor gekozen. Door, net als Apple, eigen chips te ontwerpen, dachten veel mensen dat Google hardware en software beter op elkaar af zou kunnen stemmen. Die belofte is niet uitgekomen. De Tensor-chips zijn goed in AI, maar kunnen qua rekenkracht en grafische prestaties niet mee met de top.

Google Pixel 7 (Pro): eindelijk naar Nederland

Vier jaar geleden was het eindelijk zo ver: de Pixel 7 en Pixel 7 Pro waren de eerste Pixels die officieel in de Nederlandse winkels belandden. Je hoefde ze dus niet meer via grijze import uit het buitenland te halen, maar kon ze zelfs gewoon bestellen in combinatie met een abonnement. Hoewel Pixels lang niet zo populair zijn als Samsung Galaxy-telefoons zie je ze sindsdien wel vaker opduiken in het straatbeeld.

Verfijning, AI en de toekomst

Google heeft zijn Pixels de afgelopen generaties vooral verfijnd. De bouwkwaliteit is flink verbeterd, waardoor ze nu soms de ‘iPhones van de Android-wereld’ worden genoemd. Dat is niet alleen maar een compliment: Pixels zijn inmiddels behoorlijk voorspelbare telefoons. Grote veranderingen hebben we al een poosje niet meer gezien. de huidige Pixel 11 Pro XL lijkt sterk op de Pixel 9 Pro XL.

De afgelopen jaren lag er veel nadruk op AI en minder op hardware. Toch hebben we goede hoop dat de vólgende Pixels weer eens een andere weg inslaan. Google zegt het ontwerp van de smartphones namelijk iedere twee tot drie jaar te willen verversen. Dat zou betekenen dat de Pixel 12 de grootse vernieuwing in lange tijd moet worden.

Wat zijn jouw herinneringen aan de Google Pixel? Of wensen voor de toekomst? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!