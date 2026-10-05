Ruisonderdrukking in oordopjes zonder eartips: hoe werkt dat?

Tegenwoordig kun je zelfs goede ruisonderdrukking krijgen met oordopjes die je gehoorgang niet afdichten met een opzetstukje. Maar, hoe werkt ruisonderdrukking zonder eartips eigenlijk?

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Actieve ruisonderdrukking zonder eartips

Ruisonderdrukking in koptelefoons wordt nog altijd doorontwikkeld, waardoor we nu zelfs met minuscule oordopjes zonder eartips het geluid om ons heen kunnen dempen.

Aanvankelijk moesten we het doen met enkel passieve ruisonderdrukking. Het idee is dat de oorschelpen van een grote koptelefoon een fysieke barrière vormen voor het geluid van buiten. Passieve ruisonderdrukking werd later ook mogelijk met oordopjes inclusief eartips, van die siliconen opzetstukjes die het oorkanaal ook fysiek afsluiten waardoor er minder herrie van buitenaf binnenkomt.

Handig aan passieve ruisonderdrukking is dat er geen stroom nodig is. Zo heb je tegenwoordig ook oordopjes die puur gemaakt zijn voor passieve ruisonderdrukking. Je kunt er geen muziek mee luisteren, maar wel de prikkels om je heen er iets mee verminderen.

Actieve ruisonderdrukking: dit werkt het best

Toch heb je voor echt goede ruisonderdrukking de actieve vorm nodig, ook wel active noise cancellation of ANC genoemd. De koptelefoon of oordopjes blokkeren dan niet (alleen) het geluid door een fysieke barrière, maar registreren het geluid in je omgeving via een microfoon en produceren een tegengeluid waardoor de herrie wordt opgeheven. Een combinatie van passieve ruisonderdrukking en ANC geeft het beste resultaat.

Voor ANC had je aanvankelijk ook van die grote koptelefoons nodig. Bose startte hiermee in de luchtvaart, omdat er zoveel herrie in een vliegtuig te horen is. Met de Bose QuietComfort-serie konden consumenten er ook mee aan de slag.

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Oordopjes zonder eartips

De technologie is sinds de Bose QuietComfort steeds verder verbeterd en vooral ook mogelijk geworden in kleinere vormen. Daardoor kwamen er ook oordopjes op de markt met actieve ruisonderdrukking, maar aanvankelijk wel alleen in combinatie met eartips omdat het afsluiten van de gehoorgang noodzakelijk was.

Nu zijn we op het punt gekomen dat we vaker oordopjes zonder eartips, maar toch mét actieve ruisonderdrukking tegenkomen. De technologie van ANC is nu zo goed, dat het compleet afsluiten van het oor niet meer nodig is. Door betere algoritmes, betere hardware en het gebruik van sensoren om de positie van je hoofd te tracken, kunnen moderne oordopjes veel beter reageren op audio in je omgeving.

Let wel op: omdat bij ANC de software van groot belang is, kan de kwaliteit van de ruisonderdrukking tussen oordopjes van verschillende fabrikanten flink wisselen.

Opties voor Android

Apple is marktleider op dit vlak met zijn AirPods 5. Toch heb je op Android ook veel mogelijkheden, met de Samsung Galaxy Buds 4 voorop. Ook de Xiaomi Buds 5 en Soundcore Liberty Buds zijn opties. Check ook onze aanraders voor de beste draadloze oordopjes van 2026.