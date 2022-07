Deze Chromecast-alternatieven kende je waarschijnlijk nog niet

De Chromecast is fantastisch, maar zeker niet de enige mediaspeler. Deze Chromecast-alternatieven zijn veel minder bekend, maar wel de moeite waard.

Je ‘domme’ tv ‘slim’ maken: dat is de Chromecast in een notendop. Googles gadget is erg populair en sinds kort kunnen we in Nederland aan de slag met de Chromecast met Google TV. Deze sluit je simpelweg op de achterkant van je tv, waarna je allerlei apps, films en series op je tv-scherm kunt gebruiken en streamen.

Er zijn meer dan genoeg alternatieven voor de Chromecast, maar de meeste aandacht gaat uit naar (mogelijke) vervangers als de Apple TV, Amazon Fire TV Stick en Xiaomi TV Stick 4K. Wil je eens iets anders proberen? Deze Chromecast-alternatieven zijn stukken minder populair, maar wel de moeite waard. Ze staan op willekeurige volgorde.

1. Nokia Streaming Box 8000

Nokia maakt niet alleen smartphones, maar ook mediaspelers. De Streaming Box 8000 is een volwaardig Chromecast-alternatief, draait op Android TV en maakt je ‘domme’ tv in een handomdraai slim.

Ook zit er een afstandsbediening bij de mediaspeler. Hierop vind je onder meer snelkoppelingen om populaire apps als Netflix en YouTube op te starten. Over apps gesproken: de Nokia Streaming Box 8000 heeft toegang tot de Google Play Store. Je kunt dus naar hartenlust nieuwe Android-apps downloaden.

Fijn is dat de Streaming Box 8000 4K ondersteunt. Hierdoor zien films en series er haarscherp uit. Op de achterkant zitten bovendien meerdere aansluitingen, onder meer meer hdmi-, usb (a en c) en audio. Deze opties heb je op de Chromecast niet. Samenvattend is de Nokia Streaming Box 8000 één van de meest degelijke Chromecast-alternatieven.

2. Xiaomi Mi Box S

Je kent Xiaomi misschien van de TV Stick 4K, een hdmi-stick om je tv slim te maken, maar het bedrijf maakt ook een meer hoekige mediaspeler. De Mi Box S ondersteunt films en series in 4K en draait op Android TV. Niet voor niets heeft de afstandsbediening een knop om de ingebouwde Google Assistent mee op te roepen.

De afstandsbediening is overigens erg stijlvol vormgegeven, waarbij minimalisme de boventoon voert. Een ander pluspunt van de Xiaomi Mi Box S is dat hij audiostandaard DTS ondersteunt. Hierdoor klinkt het geluid van films en series heel realistisch.

Verder kan de Xiaomi-mediabox met allerlei Android-apps overweg – zoals Netflix, Plex, Videoland en YouTube – en ziet hij er bovendien fraai uit. Houd er wel rekening mee dat je minder aansluitingsmogelijkheden hebt dan bij de Nokia Streaming Box 8000. De Xiaomi Mi Box S heeft achterop alleen een ingang voor hdmi, usb en AV.

3. MXQ Pro

De Google Chromecast uit 2018 heeft een officiële adviesprijs van 39,99 euro en is daarmee heel betaalbaar. Dat het altijd goedkoper kan, bewijst de MXQ Pro. Deze Android-mediaspeler is zo’n tien euro voordeliger en kan vrijwel alles dat de Chromecast ook kan.

De MXQ Pro draait op Android TV en heeft zodoende toegang tot de Play Store. Ook is het mogelijk om Kodi te installeren, een open-source programma voor het streamen van media. Verder heeft de MXQ Pro meerdere aansluitingen achterop, waarmee hij dienst kan doen als centraal aansluitpunt voor je smart home.

Wel heeft de betaalbare mediaspeler enkele minpunten. Zo is de software-ondersteuning matig. Er zijn al een tijdje geen updates uitgebracht en het is maar de vraag of hier binnenkort verandering in komt.

4. MeCool KD3

De meeste Chromecast-alternatieven zijn bedoeld om op je tv-meubel te plaatsen. Ga jij je mediaspeler achter je tv hangen en hecht je daarom weinig waarde aan het design? Dan is de KD3 van het Chinese bedrijf MeCool mogelijk de moeite waard. Deze Android TV-stick sluit je via hdmi aan op je tv. Mocht ‘ie niet passen, dan zit er een verlengstukje bij.

De MeCool KD3 kan films en series in 4K-kwaliteit (met hdr) afspelen en beschikt over Dolby Vision en Dolby Atmos. Ook handig is dat je de ingebouwde opslagcapaciteit van 8GB handmatig kunt uitbreiden, en de meegeleverde afstandsbediening beschikt over een infraroodsensor. Hierdoor kan ‘ie de ‘gewone’ afstandsbediening van je tv helemaal vervangen.

Verder moet je weten dat de KD3 ondersteuning heeft voor het AV1-formaat. Deze codec – een stukje software dat nodig is om geluid en beeld om te zetten – gaat het populaire HEVC-formaat opvolgen. De technische details laten we in het midden, maar het komt erop neer dat je met AV1 klaar bent voor de toekomst.

5. Formuler Z10 Pro Max

De Formuler Z10 Pro Max is veel meer dan alleen een Chromecast-alternatief. Deze mediaspeler maakt namelijk niet alleen je tv slim, maar ook een tv-abonnement (of schotel). Met de Z10 Pro Max kun je namelijk gebruikmaken van IPTV (InternetProtocol TeleVision).

IPTV verschilt van traditionele televisie, omdat het signaal via internet wordt uitgezonden. Dit biedt meerdere voordelen. De belangrijkste is dat je met een IPTV-abonnement veel meer zenders (uit allerlei landen) kunt kijken dan bij een ‘gewoon’ tv-pakket.

De Formuler Z10 Pro Max is dus gericht op de traditionele tv-kijker en dat merk je aan de afstandsbediening, die duidelijk geïnspireerd is op conventionele modellen. Verder is het belangrijk om te weten dat dit Chromecast-alternatief op Android 10 draait en meerdere aansluitpoorten heeft. Goedkoop is ‘ie dan weer niet.

In juni verscheen de Chromecast met Google TV officieel in Nederland. De streamingdongle kost 69,99 euro en kwam in 2020 al in het buitenland uit. Toen kon je de mediaspeler alleen via grijze import naar Nederland halen. In onderstaande (video)review praten we je bij over de voor- en nadelen van de Chromecast met Google TV.

