Opinie: Hier moet een moderne dumbphone aan voldoen

Een dumbphone als alternatief voor een verslavende smartphone is aanlokkelijk, maar het is onnodig om daarvoor terug de tijd in te gaan. Hier moet een moderne dumbphone aan voldoen.

Moderne dumbphone: ga niet terug in de tijd

De smartphone zou niet goed zijn voor onze mentale gezondheid, omdat we afgeleid en overprikkeld raken en te veel doomscrollen. Flitsende apps geven ons constant beetjes dopamine, waardoor we onze smartphones maar blijven oppakken en daar verslaafd aan kunnen raken. Volgens sommigen is de oplossing om de smartphone (soms) om te ruilen voor een dumbphone.

Een dumbphone is een telefoon die zo uit het verleden lijkt te komen. Deze toestellen hebben meestal fysieke knoppen, een klein schermpje met lage resolutie en maar weinig apps.

Nokia Flip 2660

Ik heb mijn smartphone kortstondig omgeruild voor de Nokia Flip 2660 en dat bleek een flinke aanpassing. De Flip 2660 is een geinig ogende flipphone met enorme knoppen, die mij terug in de tijd slingerde naar toen ik nog op de middelbare school zat en net ging studeren.

In de praktijk pak je zo’n toestel er zeker minder snel bij, omdat je er gewoonweg weinig mee kunt. De Nokia Flip 2660 negeert moderne handigheden compleet. Een hoop mensen zullen daar genoeg aan hebben, maar deze ervaring maakte mij vooral duidelijk waar een moderne dumbphone echt aan zou moeten voldoen.

1. Google Maps en WhatsApp

Twee apps die op een moderne dumbphone horen te staan zijn Google Maps en WhatsApp. Niemand opent Google Maps meerdere keren per dag, omdat die zich verveelt. Maar met deze app kun je altijd de weg vinden en waarom zouden we dat anno 2023 niet gebruiken?

Daarnaast kun je met de meeste dumbphones alleen sms’jes versturen, maar niemand communiceert meer zo. In Nederland gebruiken we allemaal WhatsApp. Als je die optie niet op een dumbphone hebt, sluit je jezelf af van veel mensen.

2. Muziek streamen

Entertainment streamen kan afleidend zijn, maar met muziek kunnen we ons juist ook beter concentreren. Uiteraard is het goed om zo nu en dan buiten rond te lopen zonder oordopjes in, maar muziek is een belangrijk onderdeel van ons leven. Dat helemaal weglaten zorgt er alleen maar voor dat het moeilijker is om een dumbphone vol te houden.

Natuurlijk kun je ervoor kiezen om een aparte muziekspeler te gebruiken, maar laten we realistisch wezen: de meeste mensen luisteren nu via een streamingdienst en er is niets mis mee om die op een dumbphone toe te staan.

3. Wachtwoordmanager

Dat je minder afgeleid wil worden, betekent niet dat je jouw veiligheid uit het raam moet gooien. In de tijd van de echte dumbphones hadden we allemaal één kort wachtwoord die we voor elke dienst gebruikten.

Inmiddels hebben we als het goed is allemaal een wachtwoordmanager en 2FA-codes waarvoor we een smartphone nodig hebben. Het is een must voor de moderne dumbphone om die optie ook te hebben.

Opties voor moderne dumbphones

Nokia maakt bijvoorbeeld de Nokia 2720 V Flip, waarmee je wel WhatsApp en Google Maps kunt gebruiken. Ook heb je onder andere de Xiaomi F21 Pro en de duurdere F22 Pro als opties.

Maar als je bovenstaande eisen ook hebt, kun je beter een smartphone dom maken door opties uit te schakelen en apps te verwijderen. Check ook onze tips om een smartphone minder verslavend te maken.