Android-tips: Zo maak je een telefoon minder verslavend

Smartphoneverslaving wordt een steeds groter probleem. Met deze Android-tips maak je een telefoon minder afleidend.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android-tips tegen telefoonverslaving

Schrik jij regelmatig van je schermtijd? Dan is het tijd om orde op zaken te stellen. Met onderstaande Android-tips pak je kostbare tijd terug en maak je een einde aan alsmaar scrollen.

1. Zeg gedag tegen pushmeldingen

Het is de effectiefste én simpelste manier om een telefoon minder verslavend te maken: pushmeldingen uitzetten. Deze berichten worden precies zo gemaakt dat het bijna onmogelijk is om niet afgeleid te raken.

Zo laat WhatsApp weten of er nieuwe berichten zijn binnengekomen, terwijl een game vertelt dat je momenteel extra veel ervaringspunten verdient.

Het is heel simpel om een aandachtstrekker uit te zetten. Houd de binnengekomen melding simpelweg lang ingedrukt en geef aan dat je toekomstige meldingen wil uitschakelen.

2. Verwijder snelkoppelingen

Verder is het handig om eens de bezem door het thuisscherm te halen. Dit is het scherm dat je ziet wanneer je je telefoon ontgrendelt.

Is het thuisscherm vooral functioneel ingericht, of zitten er veel verslavende en/of afleidende apps tussen? Kies er dan voor om deze snelkoppeling eventueel te verwijderen. Op die manier verhoog je de drempel om de app(s) in kwestie tóch te openen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Verwijder apps

Je kunt ook een stap verder gaan en de complete app(s) verwijderen. Zo pak je het probleem bij de kern aan en word je niet langer geconfronteerd met voor jou verslavende apps, zoals social media.

Duizenden slimme koppen zorgen ervoor dat zaken als Facebook, Instagram en TikTok ontzettend verslavend zijn, dus het is niet vreemd dat je hier niet tegen opgewassen bent.

4. Even focussen

Sinds enige tijd heeft Android ingebouwde functies om smartphoneverslaving tegen te gaan. Een hele handige is de Focusmodus. Zoals de naam doet vermoeden helpt deze feature je bij het tegengaan van afleiding.

Wanneer de Focusmodus aanstaat worden pushmeldingen, notificaties en afleidende apps onderbroken. Je kunt zelf aangeven welke apps voor jou verslavend zijn. Denk bijvoorbeeld aan browsers, WhatsApp of social media.

Verder is het mogelijk om een focusschema aan te maken. Op die manier kun je tijdens werktijd alle mogelijk afleidende apps blokkeren.

5. Afkicken (met een app)

Het is een tikkeltje ironisch, maar er bestaan ook heuse apps om minder verslaafd te raken aan, jawel, apps.

Veel Android-telefoons zijn bijvoorbeeld standaard uitgerust met Digitaal Welzijn. Deze app heeft allerlei mogelijkheden in zich om op een gezondere manier met een smartphone om te gaan.

Zo kun je bijvoorbeeld een slot op apps zetten. Deze vergrendelt zichzelf zodra je over de maximale tijdslimiet gaat. Verder kun je in Digitaal Welzijn een dagroutine aanmaken. Op die manier gaat je telefoon op gezette tijden in ‘ruststand’: meldingen worden gedempt en alleen belangrijke telefoontjes komen nog door.

Er zijn nog veel meer apps om smartphoneverslaving tegen te gaan. Zo maakt Forest je bewust van je telefoongebruik aan de hand van een spelmechanisme. Alleen door de telefoon niet te gebruiken kan het geplante zaadje uitgroeien tot een volwassen boom.

Flipd pakt het rigoureuzer aan en kan verslavende apps helemaal blokkeren. Zelfs wanneer je de smartphone helemaal opnieuw opstart, blijft de blokkade staan.

Meer Android-tips

Android Planet zet wekelijks de beste Android-tips op een rijtje. Vorige editie gaven we adviezen om een trage telefoon sneller te maken, maar we hebben het ook Chromecast-trucjes en Android Auto-tips gehad.