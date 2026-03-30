4 redenen om je smartphone nooit met het scherm naar boven neer te leggen

We hebben de neiging om onze smartphone met het scherm naar boven neer te leggen, maar dat is geen goed idee. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nooit je smartphone met scherm naar boven neerleggen

We denken er haast niet bij na als we onze smartphone neerleggen op tafel, maar de richting van het scherm maakt veel uit. We zetten vier redenen op een rij waarom jij je toestel vooral met het scherm naar beneden moet neerleggen.

1. Privacy

Het is op Android mogelijk om de notificaties op het vergrendelscherm zo summier mogelijk te maken. Je ziet dan wel dat je bijvoorbeeld een nieuw bericht op WhatsApp hebt, maar niet wat er in het bericht staat. Toch doen de meeste mensen dit niet, want het is best een gedoe om bij elke melding een app te moeten openen voordat je kunt zien of je iets met het bericht moet.

Toch is het ook gevaarlijk, want anderen in de buurt kunnen deze notificaties ook lezen. Leg jij je smartphone met het scherm naar boven, dan is er een grotere kans dat iemand iets ziet waarvan je het liever privé had gehouden.

2. Aandacht

Als je met anderen in gesprek bent, is het asociaal om je telefoon met het scherm naar boven te houden. Je gluurt toch elke keer even als je scherm oplicht en dan ben je minder alert op het gesprek dat je aan het voeren bent.

Zelfs als je er een goede reden voor hebt, omdat je bijvoorbeeld iets in de gaten wil houden, is het voor je gesprekspartner niet prettig. Die ziet je soms naar je smartphone kijken en kan dit interpreteren alsof het gesprek niet belangrijk genoeg voor je is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Batterij

Veel smartphones hebben een ingebouwde functie waardoor notificaties stil blijven als je smartphone met het scherm naar beneden op een tafel ligt. Het scherm licht dan ook niet op. Als je regelmatig notificaties krijgt, dan komt het neerleggen van je smartphone met het scherm naar beneden de batterijduur dus ten goede.

4. Veiligheid

Het voelt tegenstrijdig om je kwetsbare scherm te richten naar een oppervlakte waar mogelijk kruimels of andere gruis ligt dat krassen kan veroorzaken. Toch zijn de meeste moderne schermen bijzonder krasbestendig, maar wel kwetsbaar als er iets op valt. Daarom is het voor de veiligheid van je smartphone ook veel beter om het toestel met het scherm naar beneden te leggen.

