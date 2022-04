Motorola Edge 30 gepresenteerd: dunste 5G-smartphone kost 449 euro

De Motorola Edge 30 is officieel uit de doeken gedaan. De smartphone valt op door het design, want de behuizing is erg dun. Lees hier alles over de gloednieuwe telefoon, die vanaf 2 mei te koop is.

Motorola Edge 30 officieel gepresenteerd

In februari werd de Motorola Edge 30 Pro in Nederland uitgebracht en nu ziet de ‘normale’ Edge 30 het levenslicht. Het toestel is goedkoper, maar beschikt toch over vlotte specificaties. Wat vooral opvalt is dat de Edge 30 erg dun en licht is. De behuizing heeft een dikte van 6,79 millimeter en daarmee is de Edge 30 volgens Motorola de dunste 5G-smartphone van dit moment.

Het toestel weegt ook slechts 155 gram en heeft een behuizing van plastic. Alleen de voorkant wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass, waardoor het scherm minder snel krast en barst. De Edge 30 heeft daarnaast een IP52-certificatie, waardoor ‘ie tegen een spatje water kan. Helemaal stof- en waterdicht is de smartphone overigens niet.

De Motorola Edge 30 heeft een adviesprijs van 449 euro en is daarmee flink goedkoper dan de Edge 30 Pro (799 euro). De telefoon verschijnt in drie kleuren (grijs, zilver en groen) en heeft 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De 256GB-versie wordt niet in Nederland uitgebracht en het is daarnaast niet mogelijk om de opslag uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Groot 144Hz-scherm, kleine accu

Het scherm van de Motorola Edge 30 is 6,5 inch groot en heeft een full-hd-resolutie. De randen zijn dun en bovenin zit een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera. Vooral opvallend is de hoge 144Hz-ververssnelheid, waardoor beelden heel vloeiend op het scherm worden getoond. Handig is de optie om de ververssnelheid op 60, 90 en 120Hz in te stellen.

Hoewel een groot 144Hz-scherm veel energie verbruikt, is de batterij van de Edge 30 relatief klein. De accu heeft een capaciteit van 4020 mAh, terwijl de meeste Android-toestellen tegenwoordig rond de 5000 mAh zitten. Het is daarom de vraag hoe lang de Moto het op een volle lading uithoudt. Opladen gaat gelukkig snel dankzij de 33 Watt-oplader die in het doosje zit.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 778G Plus-processor. Deze chip is krachtig en ietsjes sneller dan de reguliere ‘SD778G’, die bijvoorbeeld in de Motorola Edge 20 en Samsung Galaxy A52s zit. De vingerafdrukscanner vind je onder het scherm, net als bij veel andere Android-telefoons.

Op de achterkant bevinden zich twee 50 megapixel-camera’s: de hoofdcamera en groothoeklens. Hiermee moeten foto’s lekker scherp zijn, ook in het donker. De groothoeklens is geschikt voor macrofoto’s van objecten heel dichtbij. De hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie om bewegingsonscherpte te corrigeren, en de 2 megapixel-dieptesensor helpt bij portretfoto’s.

De Motorola Edge 30 draait uit de doos op Android 12, de meest recente versie van het besturingssysteem. Over de software ligt de MyUX-schil van Motorola. Deze ‘skin’ voegt extra opties toe, maar past het uiterlijk van Android nauwelijks aan. Zo krijg je een bijna kale versie van Android – een kenmerkende feature van Moto-telefoons.

Motorola zegt dat de Edge 30 sowieso van updates naar Android 13 en 14 wordt voorzien. Beveiligingspatches verschijnen drie jaar lang en om de maand. Het updatebeleid van Motorola is de afgelopen tijd iets verbeterd, maar het bedrijf loopt alsnog behoorlijk achter op fabrikanten als Samsung, OnePlus, Xiaomi en Google.

Motorola Edge 30 release en prijs

De Motorola Edge 30 is vanaf 2 mei te koop in Nederland voor 449 euro. Je hebt de keuze uit de kleuren Meteor Grey (grijs), Aurora Green (groen) en Supermoon Silver (zilver).

De groene en zilveren versie zijn voorlopig alleen verkrijgbaar via de officiële Motorola-webwinkel. Als je de smartphone voor 22 mei bestelt, krijg je er een setje Moto Buds-s ANC (draadloze oordopjes, ter waarde van 149 euro) bij cadeau.