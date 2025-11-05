Dit is de Motorola Edge 70: dun en licht vlaggenschip

Motorola kondigt de Edge 70 aan. De gloednieuwe smartphone valt vooral door het kleurrijke ontwerp en is lekker dun én licht.

Motorola Edge 70 officieel onthuld

Nadat Motorola eerder dit jaar de Edge 60-smartphones introduceerde, komt het bedrijf nu met de Edge 70. De smartphone is binnenkort in Nederland te bestellen en heeft een adviesprijs van 799,99 euro. Het toestel is vanaf nu te bestellen en valt vooral op door de slanke behuizing, die 6,99 millimeter dun is.

Daarmee is de Motorola Edge 70 een stukje dunner dan de meeste Android-telefoons die je kan kopen, al zijn er toestellen die nóg iets dunner zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 millimeter) en de iPhone Air van Apple, die slechts 5,6 millimeter meet.

De Edge 70 is met 159 gram wel een tikkeltje lichter dan de toestellen van Samsung en Apple. De nieuwe telefoon verschijnt in drie kleuren, waarbij de cameralenzen en aan/uit-knop een ander tintje hebben. Bij de grijze versie hebben de camera’s bijvoorbeeld een blauw randje.

Hardware en drie 50MP-camera’s

Onder de motorkap van de Motorola Edge 70 zit een Snapdragon 7 Gen 4-processor, met 12GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte. Deze processor zien we (nog) niet vaak in smartphones en lijkt minder krachtig dan de chips die we normaliter bij high-end telefoons zien. Het toestel ontgrendelen kan met zowel de vingerafdrukscanner als via gezichtsontgrendeling.

Het oled-scherm van de Edge 70 is 6,67 inch groot, heeft een resolutie van 2712 bij 1220 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Het toestel haalt een piekhelderheid van 4500 nits, net als de Edge 60 Pro van eerder dit jaar. Het toestel heeft een IP69- en MIL-STD 810H-certificatie, waardoor het ook hevige regenbuien en extreme temperaturen moet overleven.

In de Edge 70 zit verder een 4800 mAh-accu. Het gaat om een silicium-koolstof-batterij, die een hogere energiedichtheid biedt dan traditionele accu’s. Hierdoor is de accu veel groter dan die in bijvoorbeeld de Galaxy S25 Edge (3900 mAh). De Moto-smartphone kan snelladen met maximaal 68 watt en ondersteunt ook draadloos laden. Dit gaat met 15 watt wel een stuk langzamer. De benodigde snellader wordt overigens niet meegeleverd. Wel krijg je een doorzichtig hoesje met Qi2-ondersteuning, waardoor de Edge 70 magnetisch kan laden.

Foto’s maakt de Motorola-smartphone met de 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zit nog een cameralens, maar dit is een sensor die diepte-informatie verzamelt en de witbalans bepaalt. Het toestel is verder uitgerust met bluetooth 5.4, stereospeakers en Gemini.

Dan het updatebeleid dat Motorola voor de Edge 70 hanteert. Het toestel draait uit de doos op Android 16 en de smartphone krijgt vier grote Android-updates en zes jaar aan beveiligingspatches. Dat betekent dat ‘ie tot en met oktober 2031 wordt voorzien van de nieuwste beveiliging.

Motorola Moto G57 Power: nieuw accumonster

Motorola kondigt ook de Moto G57 Power aan, een budgettoestel van 249,99 euro. Zoals de naam al een beetje verklapt, onderscheidt de smartphone zich door de batterij. Die heeft een capaciteit van maar liefst 7000 mAh, wat fors meer is dan bij de meeste Android-telefoons. Dit moet zorgen voor een erg goede accuduur.

De Moto G57 Power heeft een 6,72 inch-lcd-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap zit een Snapdragon 6s Gen 4-processor, met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Opladen gaat met maximaal 30 watt, al zit in het doosje alleen een usb-c-kabel.

Op de achterkant van de G57 Power zit een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. Selfies schiet de telefoon ook in 8 megapixel. Het toestel kan tegen een spatje water en voldoet ook aan de MIL-STD-810H5-certificatie. Met 210 gram is de Power aan de zware kant, al komt dit door de enorme accu.

Net als de Edge 70 draait de Moto G57 Power uit de doos op Android 16. Het toestel wordt helaas wel veel minder lang ondersteund. De Power krijgt in de toekomst slechts één Android-versie-update (naar Android 17) en de komende drie jaar beveiligingspatches. De software-ondersteuning loopt na juni 2028 af.

Nu beschikbaar in Nederland

De Motorola Edge 70 is nu verkrijgbaar in Nederland en heeft zoals gezegd een adviesprijs van 799,99 euro. Het toestel verschijnt in drie kleuren: Pantone Bronze Green (donkergroen), Pantone Gadget Grey (grijs) en Pantone Lily Pad (groen/blauw). Je koopt ‘m bij Belsimpel, Coolblue, Odido, Vodafone of de Motorola-website.

Tot het einde van het jaar krijg je een accessoirebundel bij de Motorola Edge 70. Het gaat om een Motorola Watch Fit-smartwatch, Buds Loop-oordopjes, Moto Tag (een bluetooth-tracker) en een 68 watt-oplader. De Moto G57 Power laat overigens nog even op zich wachten en is pas begin december verkrijgbaar.