Dit is de Motorola Edge 70 Plus: 200 megapixel, maar weinig camera’s

Motorola heeft een interessante smartphone aangekondigd. De Edge 70 Plus heeft een 200 megapixel-camera, forse batterij en is binnenkort verkrijgbaar.

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Motorola Edge 70 Plus officieel onthuld

Tijdens technologiebeurs IFA 2026, dat deze week in Berlijn plaatsvindt, heeft Motorola een nieuwe telefoon onthuld. Het gaat om de Edge 70 Plus, die binnenkort in Nederland te koop is voor een adviesprijs van 599,99 euro. Het toestel verschijnt in vier kleuren: lichtgroen, donkergroen, blauw en roze. Motorola bracht eerder ook de Edge 70, Edge 70 Pro en Edge 70 Max uit.

De Motorola Edge 70 Plus heeft een 6,78 inch-amoled-scherm met gebogen randen, zoals we vaker zien bij smartphones van de fabrikant. Het display heeft een resolutie van 2772 bij 1272 pixels, piekhelderheid van 5200 nits en een hoge ververssnelheid van 144Hz. Oftewel: beelden moet altijd scherp, helder en vloeiend ogen.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 7s Gen 3-chip, met 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De processor die Motorola gebruikt is redelijk rap en zit ook in de Edge 70 Fusion van eerder dit jaar. Ook kennen we ‘m van toestellen als de Fairphone 6 en Nothing Phone (3a).

Daarnaast is de Edge 70 Plus uitgerust met een forse 6500 mAh-batterij, die lang mee moet gaan. Opladen gaat met maximaal 45 watt, terwijl je ook andere apparaten kan opladen met de telefoon. Draadloos opladen is niet mogelijk.

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Opvallend camerasysteem

Het camerasysteem van de Motorola Edge 70 Plus valt nogal op. Allereerst door de 200 megapixel-hoofdcamera, die optische beeldstabilisatie heeft en je ook gebruik laat maken van ‘10x Super Zoom’. Opvallend genoeg heeft de Plus verder alleen een simpele 2 megapixel-macrocamera achterop, waarmee je close-ups maakt.

Een groothoeklens voor wijdere plaatjes en/of telelens om optisch in te zoomen, ontbreekt op de Edge 70 Plus. Dat zien we anno 2026 niet vaak, zeker niet bij toestellen van rond de 600 euro. Selfies maakt de smartphone met een 32 megapixel-frontcamera.

De Motorola Edge 70 Plus draait uit de doos op Android 16 en krijgt in de toekomst drie Android-versie-upgrades. Tot en met Android 19 wordt de Moto dus van de nieuwste features voorzien. Beveilgingspatches rollen de komende vijf jaar uit.

Tot slot de release. De Edge 70 Plus is vanaf 22 september in Nederland voor 599,99 euro. Een week eerder verschijnt de Moto Watch Ultra, de nieuwste smartwatch van de fabrikant.

Ook nieuw: Moto Watch Ultra

De Moto Watch Ultra is de nieuwste smartwatch van Motorola, die is uitgerust met allerlei gezondheidsfuncties. Motorola werkt samen met Polar om de gezondheid en beweging van gebruikers in kaart te brengen. Het horloge registreert dagelijkse workouts, slaapkwaliteit en helpt met ademhalingsoefeningen.

Het slimme horloge draait op Wear OS en heeft een amoled-schermpje van 1,5 inch, met een maximale helderheid van 2700 nits. De accu gaat volgens Motorola tot twee dagen mee op een volle lading en er ondersteuning voor snelladen aanwezig. Na tien minuten laden is de batterij weer voor zo’n 30 procent vol.

De Moto Watch Ultra is vanaf 15 september verkrijgbaar voor 429,99 euro.