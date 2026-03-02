Motorola presenteert verbeterde middenmoter: dit is de Edge 70 Fusion

Motorola heeft zojuist zijn Edge 70 Fusion wereldkundig gemaakt. De opvolger van de Edge 60 Fusion heeft een snellere chip gekregen, schiet betere plaatjes en is verkrijgbaar met een flinke accu.

Motorola Edge 70 Fusion officieel

Voorafgaand aan het Mobile World Congress in Barcelona heeft Motorola twee nieuwe toestellen uit de doeken gedaan: een nieuwe foldable (de Motorola Razr Fold) en de Edge 70 Fusion. Android Planet was aanwezig bij de presentatie en kon al even ‘spelen’ met beide toestellen.

Dat was bepaald geen straf vanaf de twintigste verdieping van de toren waar Motorola ons en andere media ontving. Het 360 graden-uitzicht op onder andere de Sagrada Família was prachtig, zowel met onze eigen ogen als door de lens van de vouwtelefoon en de Edge 70 Fusion. Laten we dat laatste toestel onder de loep nemen.

Helderder scherm ververst sneller

Net als z’n voorganger heeft de Edge 70 Fusion het zogeheten ‘quad-curve-edge’-scherm. Dat is een display dat aan alle kanten iets gebogen is, waardoor het toestel geen scherpe randen heeft en luxe oogt. Het amoled-scherm van 6,78 inch ververst met 144Hz en haalt een piekhelderheid van 5200 nits, waardoor het lekker scherp is. Een kleine, maar fijne upgrade vergeleken bij de 120Hz en 4500 nits van de vorige generatie.

Wat verder opvalt aan het design, is de achterkant. Er is gekozen voor een afwerking geïnspireerd op nylon en linnen. Dat geeft een zacht gevoel en gaat vingerafdrukken tegen, maar het doet niets af aan de stevigheid: de Edge 70 Fusion heeft een IP69- en IP68-bescherming. De recent verschenen Motorola Signature heeft dezelfde nylon-achtige afwerking op de achterzijde, iets waar redacteur Mike in zijn review erg over te spreken was.

Snellere chip, zelfde werkgeheugen en opslag

Motorola heeft het toestel voorzien van een Snapdragon 7s Gen 3-processor. Die moet een tikkeltje sneller zijn dan de MediaTek-processor in de Edge 60 Fusion. Dat kunnen we wel waarderen, want in onze review van de Edge 60 Fusion laakten we de prestaties van die MediaTek enigszins.

De chip werkt in combinatie met 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte, wat netjes is. Uiteraard is ook deze Fusion weer uitgerust met een vingerafdrukscanner. Dat is toch wel een must voor veel gebruikers. Vanuit de doos zit er Android 16 op het toestel. Vanuit Motorola zijn drie OS-upgrades en vierenhalfjaar beveiligingspatches gegarandeerd.

Nieuwe Sony-sensor en verbeterde software

De camera’s op de Edge 70 Fusion zijn onveranderd gelet op het aantal megapixels. Je schiet weer plaatjes met de hoofdcamera van 50 megapixel, samen met een 13 megapixel-groothoeklens die ook macrokiekjes schiet.

Voor je selfies ben je aangewezen op een camera met 32 megapixel. Video’s maak je in maximaal 4K en 1080p. De nieuwe sensor van Sony moet zorgen voor betere cameraprestaties in combinatie met Moto AI, de beeldoptimalisatiesoftware van de smartphonebouwer.

Motorola Edge 70 Fusion prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 70 Fusion is vanaf nu verkrijgbaar. Je hebt de keuze uit twee varianten met allebei 8/256GB, maar met een verschillende batterijgrootte. Voor 419,99 euro haal je het toestel met een 5200 mAh-batterij in huis. Motorola stelt dat je met een volle accu zo’n 39 uur lang op je mobiel kunt zitten.

Liever de versie met een batterij van 7000 mAh? Die is voor 439,99 euro te koop. Met een beloofde schermtijd van maar liefst 50 uur denken wij dat het de meerprijs zeker waard is. Laden doe je bij beide varianten met maximaal 68 watt. Het toestel verschijnt in vier kleuren (zwart, groen, paars grijs), maar welke precies in Nederland verschijnen, moeten we nog even afwachten.

Met een beetje geluk komt de Edge 70 Fusion binnenkort onze kant op, waarna we ‘m kunnen reviewen. Houd onze site in de gaten voor dit en meer nieuws vanuit MWC.