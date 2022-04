‘Dit is de Motorola Moto E32: een generiek toestel met prima specs’

Renders van de Motorola Moto E32 zijn online verschenen. De nieuwe budgetsmartphone lijkt zich op weinig vlakken te onderscheiden van de concurrentie.

Motorola Moto E32-renders tonen herkenbaar toestel

Motorola-fans opgelet: er komt weer een nieuwe budgettelefoon van de fabrikant aan. Het gaat om de Moto E32. De E-lijn van Motorola bestaat uit budgettoestellen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Op het eerste gezicht lijkt de E32 precies zo’n smartphone te worden. De telefoon krijgt een groot 6,6 inch-scherm met dunne randen. Het toestel heeft nog wel een flinke kin, wat er anno 2022 toch wel wat ouderwets uitziet.

Over de ververssnelheid van het scherm is nog niets bekend, maar wij verwachten dat deze niet lager zal zijn dan 90Hz. De meeste specificaties van de Motorola E32 zijn wél al bekend. Zo krijgt het toestel naar verluidt een MediaTek Helio G85-chip en 4GB RAM onder de motorkap, voor prima prestaties. Internetten, WhatsAppen en Netflixen gaat naar verwachting zonder haperingen.

Qua uiterlijk lijkt de Moto E32 erg op andere recente Motorola-toestellen. Denk hierbij aan de duurdere Motorola Edge 30 Pro. De materiaalkeuze zal wellicht anders zijn. Zo is de Edge 30 Pro gemaakt van metaal en glas, maar de E32 waarschijnlijk volledig van plastic. Echt spannend is het uiterlijk van de nieuwe Motorola-telefoon niet.

Drie camera’s op de achterkant

Maak je regelmatig foto’s met je smartphone? De Motorola Moto E32 heeft drie verschillende camera’s op de achterkant. Volgens de geruchten zijn dit een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens. Het wordt in onze ogen echt tijd dat fabrikanten stoppen met lageresolutie-macrocamera’s. De kwaliteit is namelijk zo belabberd dat je de pixels bijna kunt tellen.

Motorola lanceert regelmatig nieuwe smartphones. We verwachten dat de E32 binnenkort in de winkels komt te liggen. Wanneer Motorola het toestel officieel aankondigt, is niet bekend. Wil je niets missen over dit nieuwe budgettoestel van Motorola? Download dan even de Android Planet-app, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons natuurlijk op social media: Facebook, Instagram en Twitter.

