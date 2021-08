‘Renders tonen nieuwe Motorola Moto G50 met 5G-ondersteuning’

Motorola bracht eerder dit jaar al de Moto G50 uit, maar zou van plan zijn om een nieuwe versie te lanceren. De eerste renders van de Moto G50 met 5G-ondersteuning zijn nu gelekt.

Bekijk de Motorola Moto G50-renders

De beelden zijn gepubliceerd door Evan Blass (Evleaks op Twitter), die doorgaans over zeer betrouwbare informatie beschikt. Te zien is dat de Moto G50 5G sterk lijkt op de ‘vorige’ G50, maar wel een ander camera-eiland heeft en in een nieuw kleurtje verschijnt. Ook tonen de renders dat de smartphone is voorzien van een 48 megapixel-hoofdcamera.

Daarnaast heeft het toestel nog eens twee camera’s op de achterkant, maar details hiervan ontbreken. Wel weten we dat de nieuwe Moto G50 een koptelefoonaansluiting heeft voor bedrade headsets en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Omdat deze scanner is verwerkt in de aan/uit-knop, ontgrendelt de telefoon simpelweg als je ‘m inschakelt.





Verder zien we een groot scherm met een druppel-achtige inkeping voor de selfiecamera. De randen rondom het display zijn niet al te dun; vooral aan de onderkant is een flinke bezel aanwezig. De verdere specificaties van de nieuwe Moto G50 zijn nog onbekend, al schrijft website GizmoChina wel dat de smartphone mogelijk een 4700 mAh-accu met 20 Watt-snelladen heeft.

Het is onduidelijk wanneer de Moto G50 5G wordt aangekondigd en wat het toestel gaat kosten. Ook weten we niet of de telefoon in de Benelux verschijnt. De Moto G50 die in maart is uitgebracht, is hier via grijze import te koop voor zo’n 220 euro.

