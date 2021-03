Met de Moto G50 brengt Motorola een nieuwe, betaalbare 5G-smartphone uit. Het toestel heeft ook een driedubbele camera, flinke accu en 90Hz-scherm.

Motorola Moto G50 is betaalbare 5G-smartphone

Naast de aankondiging van de high-end Moto G100 presenteert Motorola ook de Moto G50. Deze smartphone onderscheidt zich vooral door de 5G-ondersteuning, dankzij de nieuwe Snapdragon 480-processor. Het toestel kan overweg met het nieuwe mobiele netwerk, dat inmiddels ook in Nederland beschikbaar is. Het duurt echter nog even voordat we hier van alle voordelen van 5G kunnen profiteren; de snelheidswinst is op dit moment bijvoorbeeld beperkt.

De Motorola Moto G50 heeft ook 4GB aan werkgeheugen, 64/128GB aan opslagruimte en een design dat erg lijkt op dat van de Moto G30. Deze smartphone werd onlangs in Nederland uitgebracht, maar heeft geen 5G-ondersteuning. Verder is de Moto G50 voorzien van een grote 5000 mAh-accu, die volgens Motorola meer dan twee dagen op een volle lading meegaat. Snel opladen ontbreekt helaas, want in het doosje zit een langzame 10 Watt-stekker.

Wel heeft de G50 een usb-c-poort, koptelefoonaansluiting en waterafstotende behuizing van plastic. Door dat laatste kun je de telefoon ook zonder problemen gebruiken als je door een regenbui loopt. De vingerafdrukscanner zit – net als bij veel andere Motorola-telefoons – op de achterkant. De opslag is uitbreidbaar en de smartphone heeft dualsim-ondersteuning.

Drie camera’s achterop en groot scherm

Op de achterkant van de Moto G50 zitten drie camera’s: een 48 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De primaire camera combineert pixels om mooiere foto’s te maken. Met de macrolens kun je foto’s en video’s van heel dichtbij maken, bijvoorbeeld van een insect. De 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s.

Het scherm van de Moto G50 meet 6,5 inch en heeft een hd-resolutie van 1600 bij 720 pixels. Hierdoor zien beelden er niet heel scherp uit, maar de lage resolutie is wel gunstig voor de prestaties en accuduur van het toestel. Ook fijn is de 90Hz-ondersteuning: omdat het display vaker wordt ververst, zien beelden er veel vloeiender uit. Bovenin het scherm zit een notch voor de 13 megapixel-selfiecamera.

Motorola laat aan Android Planet weten dat de Moto G50 niet in Nederland wordt uitgebracht. Het kan echter dat de telefoon binnenkort via grijze import alsnog hier te koop is. Zodra we hier meer over weten, dan lees je het op onze website.

