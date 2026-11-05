Motorola Signature 27 officieel: vlaggenschip is écht high-end

Het nieuwste vlaggenschip van Motorola is uit de doeken gedaan. De Signature 27 beschikt over indrukwekkende specificaties en is in alles high-end, maar daar staat ook een behoorlijk prijskaartje tegenover.

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Motorola Signature 2027 officieel aangekondigd

Eerder doken al geruchten op over de Motorola Signature 27, nu is het toestel officieel aangekondigd. Dat deed Motorola tijdens een presentatie in Tromsø (Noorwegen), waar Android Planet bij aanwezig is. In het kleine plaatsje op zo’n 350 kilometer boven de poolcirkel onthulde de fabrikant alle specificaties, features én de prijs.

De opvolger van de Signature, die 1399 euro kost, is duidelijk een high-end smartphone en beschikt bijvoorbeeld over een groot 6,8 inch-scherm. Opvallend is de maximale helderheid van liefst 12000 nits, wat oogverblindend fel is. Hierdoor moet het display in alle situaties probleemloos af te lezen zijn.

Motorola maakt gebruik van een zogeheten tandem-oled-paneel, dat ook nog eens weinig energie verbruikt. Het beeld heeft verder een resolutie van 2780 bij 1264 pixels en een hoge ververssnelheid van 165Hz.

Razendsnelle chip en luxe luidsprekers

Onder de motorkap van de Motorola Signature 27 zit een Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6-chip. Dat is een hele mond vol, maar de processor moet voor erg goede prestaties zorgen en ook zware games moeiteloos draaien. Motorola heeft daarnaast 12GB aan werkgeheugen en 256 of 512GB aan opslagruimte in de smartphone gestopt.

Om het geheel van stroom te voorzien, zit er in de Motorola Signature 27 een 7000 mAh-accu. Die is 35 procent groter dan de baterij in de originele Signature en moet het gemakkelijk een volle dag uithouden. Dat gaan we natuurlijk testen zodra we de Signature 27 in handen hebben. Het gaat overigens om een silicium-koolstof-accu.

Opladen gaat (op papier) lekker vlot. Met een kabeltje tikt de Moto een laadsnelheid van 90 watt aan, draadloos is dit 50 watt – iets langzamer dus, maar alsnog relatief snel. Het is ook mogelijk om andere apparaten van stroom te voorzien door ze (draadloos) met de Signature 27 te verbinden.

Opvallend zijn verder de luidsprekers van Bang & Olufsen. Die moeten goed klinken. Er zijn zelfs verschillende standen om uit te kiezen. Motorola belooft geluid dat je niet alleen hoort, maar ook ‘voelt’.

Focus op de camera’s

Motorola focust met de Signature 27 ook op de camera’s. Het bedrijf heeft veel moeite gestoken in de hardware en software en noemt dit zijn beste set camera’s tot nu toe. De interessantste is de periscopische zoomlens van 200 megapixel met een erg grote sensor. Daarmee kun je 3x optisch inzoomen, waarbij er dus nauwelijks tot helemaal geen kwaliteit verloren gaat. Digitaal inzoomen kan, met behulp van AI, tot 100x.

Ook aanwezig is een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een lofic-sensor die zowel lichte als donkere elementen goed vastlegt. De groothoeklens, die je gebruikt voor wijdere plaatjes, heeft ook een resolutie van 50 megapixel. Dat geldt eveneens voor de selfiecamera aan de voorkant.

De Motorola Signature 27 heeft verder een ‘action sensor’, die bewegende objecten en voorwerpen detecteert en zo de andere camera’s ondersteunt. Hierdoor zou je ook scherpe foto’s moeten maken als iets of iemand snel voorbijkomt en je niet de tijd hebt om goed te focussen.

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Ook niet onbelangrijk: het updatebeleid. De Motorola Signature 27 draait op Android 17 (de nieuwste versie van het besturingssysteem) en krijgt de komende zeven jaar updates en beveiligingspatches. Tot en met Android 24 wordt de telefoon dus bijgewerkt met de nieuwste features. Daarmee doet Motorola het net zo goed als Google en Samsung, die hun belangrijkste smartphones ook zeven jaar ondersteunen.

Dit is verder het eerste toestel van Motorola waar je desgewenst ook GrapheneOS op kunt draaien. Dat is een extra beveiligd, open source besturingssysteem gebaseerd op het Android Open Source Project.

De Motorola Signature 27 heeft een prijskaartje van 1399 euro en valt daarmee duidelijk in het high-end segment. Het toestel is begin december verkrijgbaar in Nederland en België. Het toestel verschijnt in twee kleuren: groen (Pantone Capulet Olive) en zwart (Pantone Coal Smoke). De smartphone is alleen te koop via de officiële webwinkel van Motorola.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Motorola Signature 2027, dus hou onze website extra goed in de gaten!