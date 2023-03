‘Netflix laat je gamen op je televisie, met smartphone als controller’

Gamen kan al op tv’s via cloudstreaming, Google TV of je sluit gewoon je gameconsole aan. Nu lijkt het erop dat ook Netflix het gamen op je televisie wil implementeren, waarbij je je telefoon als controller gebruikt. Lees er hier meer over.

Netflix-games op je televisie

Het ziet ernaar uit dat streamingdienst Netflix zijn games beschikbaar maakt op televisies. Dat blijkt uit teksten die gevonden zijn in de Netflix-app voor iOS. Ontwikkelaar Steve Moser ontdekte de teksten in de code van de app en plaatste ze op Twitter.

De gevonden tekst luidt vertaald: ‘Een spel op je televisie heeft een controller nodig om te spelen. Wil je deze telefoon als controller gebruiken?’ Verder zijn de opties ‘Verbind met spel’, ‘Gebruik Controller’ en ‘Niet nu’ te zien. Aan de hand van deze teksten lijkt het waarschijnlijk dat Netflix zijn Games-aanbod ook naar televisies zal uitbreiden. Momenteel speel je deze spellen enkel op je smartphone.

Controller of besturing via smartphone

De tekst in de code vraagt naar het gebruik van een smartphone als controller, wat één van de manieren kan zijn om een spel te besturen. We weten niet op welke apparaten de Netflix-games zal verschijnen, maar het lijkt erop dat een traditionele controller ook een optie is. Daarvoor zal deze verbinding moeten maken met je televisie, streamingdongle of misschien smartphone.

Of en wanneer Netflix Games voor televisies naar Android komt, is onbekend. De streamingdienst zet in ieder geval serieus in op spellen. Eerder deze maand kondigde Netflix aan 40 nieuwe games uit te brengen in 2023. Daarnaast zijn er nog eens 70 in ontwikkeling. Het spelen van spellen op Netflix kan sinds november 2021 en je vindt ze in het Games-tabblad in de Netflix-app.

Het is niet de eerste keer dat technieuws via code wordt ontdek. Zo zijn nieuwe softwarefuncties van Google-software vaker gevonden in de Android-code en zelfs de Google Pixel 6 werd op die manier eerder ontdekt. App-ontwikkelaars implementeren de code vaak afgeschermd in apps om nieuwe functies en aanpassingen te testen.

