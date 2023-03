Netflix krijgt er dit jaar nog 40 mobiele games bij

Netflix staat bekend om het grote aanbod van streamingcontent. Van series en documentaires tot de nieuwste films. Je kunt er echter ook games spelen en dit jaar komen daar nog tientallen titels bij.

Netflix: nog meer games in 2023

Via een blogpost laat Netflix weten dat er dit jaar 40 games verschijnen bij de streamingdienst. Vanaf november 2021 is het mogelijk om mobiele spelletjes te spelen in de app en dat is blijkbaar een groot succes. Het bedrijf meldt daarnaast dat er nog 70 extra spellen in ontwikkeling zijn bij externe ontwikkelaars, bovenop de 16 waar al aan wordt gewerkt.

De spellen die je kunt verwachten zijn onder andere een nieuwe Too Hot to Handle-game en volgend jaar verschijnen ook Monument Valley 1 en 2. Naast deze games wordt er gewerkt aan exclusieve titels die alleen te spelen zijn als je een Netflix-abonnement hebt. Op het streamingplatform zijn tot nu toe 55 spellen uitgebracht, zo laat het bedrijf weten.

Games op Netflix sinds 2021

Zoals gezegd kun je sinds 2021 mobiele games spelen via de Netflix-app op zowel Android als iOS. Daarvoor vind je een apart tabblad in de app, waar je het gehele aanbod kunt bekijken. Klik je op downloaden, dan word je wel altijd doorgestuurd naar de Play Store. Je kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen in de app-winkel van Google, want daar vind je direct alle Netflix-games op een rijtje.

Een internetverbinding is bij de meeste spellen niet nodig om te kunnen spelen en advertenties of in-app-aankopen ontbreken. In november 2022 publiceerden we nog een lijstje van Netflix-games die je zeker moet bekijken.

