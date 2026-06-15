Deze series en films ga je deze week streamen: I Will Find You, Joe Speedboot

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 25 van 2026 die je niet mag missen.

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Nieuwe films en series week 25 (2026): I Will Find You, Joe Speedboot

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. I Will Find You

In deze nieuwe Harlan Coben-serie volg je een man die een levenslange straf uitzit voor het vermoorden van zijn zoontje. Maar wat als blijkt dat het kind toch nog leeft? Met in de hoofdrollen Sam Worthington (Avatar) en Britt Lowers (Severance).

I Will Find You kijk je vanaf 18 juni op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.6 (15.152.690 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Oasis

In deze Spaanse thriller word je verwelkomd in een exclusief vakantieresort genaamd Oasis. Daar lijkt alles perfect, totdat een vrouw verdwijnt. Niemand mag vervolgens weg, want iedereen is verdacht.

Oasis kijk je vanaf 19 juni op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.6 (15.152.690 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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3. Star City

De serie For All Mankind is een van de meest boeiende sciencefictionseries van het moment. In deze serie kijk je naar een alternatieve versie van de geschiedenis (en toekomst), als niet de Verenigde Staten maar Rusland als eerste voet op de maan zet. In deze nieuwe spin-off krijg je het verhaal van de Russen mee.

Star City is nu te kijken bij Apple TV.

Apple TV Apple 6.8 (139.732 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Nu te koop/huur: Joe Speedboot

Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tommy Wieringa, volg je in deze film Fransje Hermans die door een ongeluk in een rolstoel terechtkomt. Dan ontmoet hij de onvoorspelbare Joe Speedboot en beleven ze de grootste avonturen.

Joe Speedboot koop of huur je nu bij onder andere Pathé Thuis.

5. Proud

In deze Poolse serie ontmoet je Filip, een jong model in een wereld vol drugs, feesten en mannen. Als zijn zus komt te overlijden, moet hij zijn plots voor zijn 1-jarige nichtje zorgen.

Proud kijk je vanaf nu op HBO Max.

HBO Max: Stream series & films WarnerMedia Global Digital Services, LLC 9.0 (42.781 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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