Deze series en films ga je deze week streamen: Gen V, Elio en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 38 in 2025 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe films en series week 38 (2025): Gen V, Elio

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Gen V (seizoen 2)

Voordat hitserie The Boys voor de laatste keer terugkeert, kunnen we eerst nog kijken naar het tweede seizoen van spin-off Gen V. In deze serie neem je een kijkje op een school voor Supes, waar mensen met superkrachten worden opgeleid tot soldaten. De nieuwe decaan daar heeft grootste geheimen.

Het tweede seizoen van Gen V kijk je vanaf 17 september op Prime Video.

Prime Video Amazon Mobile LLC 6.2 (4.973.212 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Elio

De jonge Elio heeft in deze Pixar-film een obsessie met buitenaards leven. Dan krijgt hij zijn grote wens: hij wordt meegenomen door aliens.

Elio kijk je vanaf 17 september op Disney Plus.

Disney+ Disney 7.6 (4.821.712 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Black Rabbit

Jude Law en Jason Bateman spelen in deze spannende miniserie twee broers. De een is een succesvol zakenman, terwijl de andere flink in de problemen zit doordat hij criminelen een groot geldbedrag schuldig is. Samen proberen ze een oplossing te vinden.

Black Rabbit kijk je vanaf 18 september op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.8 (14.957.116 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. The Morning Show (seizoen 4)

In dramaserie The Morning Show, met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon, volg je de problemen achter de schermen van een Amerikaanse nieuwsshow. Aan het einde van het derde seizoen werden twee bedrijven samengevoegd en nu moet iedereen wennen aan de nieuwe cultuur op kantoor.

Het vierde seizoen van The Morning Show kijk je vanaf 17 september op Apple TV Plus.

Apple TV Apple 6.4 (57.873 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Haunted Hotel

Een single moeder van twee kinderen runt samen met haar broer een hotel vol spoken en ander bovennatuurlijk gespuis. Denk aan komedieserie Ghosts, maar dan een stuk absurder.

Haunted Hotel kijk je vanaf 19 september op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.8 (14.957.116 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Witcher (seizoen 4)