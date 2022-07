One UI Watch 4.5 komt binnenkort naar je Galaxy Watch: dit is er nieuw

Samsung rolt binnenkort een grote update uit naar de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Het gaat om One UI Watch 4.5. In dit artikel lees je meer over de nieuwe functies die naar de slimme horloges komen.

Dit is allemaal nieuw in One UI Watch 4.5

Afgelopen maand gaf Samsung de eerste bètaversie van One UI Watch 4.5 vrij, maar inmiddels heeft de fabrikant aangekondigd dat de update binnenkort naar het grote publiek komt. Heb je een Samsung Galaxy Watch 4 of Watch 4 Classic? Dan krijg je er allerlei nieuwe features bij. Helaas vissen gebruikers van oudere Samsung-smartwatches naast het net.

One UI Watch 4.5 beschikt over een beter toetsenbord, makkelijkere manier om belletjes te plegen via je pols, uitgebreide toegankelijkheidsfuncties en meer aanpasbare wijzerplaten. Samsung baseert de software op Googles Wear OS 3.5. De vorige versie van One UI Watch was gebaseerd op WearOS 3.2.

Met het verbeterde toetsenbord typ je voortaan veel sneller reacties op WhatsAppjes, DM’s en meer. Je typt al swipend, maar je kunt ook gewoon dicteren. Wil je tijdens het typen wisselen van invoertype? Ook dat is mogelijk. One UI Watch 4.5 ondersteunt daarnaast dualsim, dus je kan voortaan bellen via verschillende simkaarten.

Verder zijn er allerlei manieren om je horloge nog wat persoonlijker in te richten. Zo is het voortaan mogelijk om het contrast te versterken en tekst zo makkelijker leesbaar te maken. Vind je jouw notificaties te lang of juist te kort zichtbaar op je pols? Ook dat kun je aanpassen in One UI Watch 4.5.

Meer over de Galaxy Watch 4

De Samsung Galaxy Watch 4 is een interessante smartwatch als je op zoek bent naar een veelzijdige en betaalbare wearable voor om je pols, zeker nu hij al een tijdje op de markt is. De Watch is inmiddels namelijk behoorlijk afgeprijsd. Het apparaatje is er in twee maten en verschillende kleuren.

Met zijn contrastrijke amoled-scherm zie je in een oogopslag alle informatie die je nodig hebt. Natuurlijk kies je zelf je digitale wijzerplaat, passend bij je outfit. Er zijn veel varianten om uit te kiezen. Tot slot beschikt de Watch 4 over allerlei sensoren waarmee je je gezondheid en workout-data nauwlettend in de gaten houdt.

