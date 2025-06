Veelgebruikte Samsung-telefoons krijgen geen updates meer – check de lijst

Ben je benieuwd of jouw Samsung-telefoon de komende tijd nog updates krijgt? Op deze pagina zie je precies wanneer jouw toestel niet langer ondersteund wordt en wat het beste alternatief is.

Alle Samsung-series op een rij

Hieronder hebben we per serie van Samsung gemakkelijk op een rij gezet welke modellen nu geen updates meer krijgen of in het komende jaar de laatste update ontvangen. Weet je niet meer welke smartphone je nu gebruikt? Je checkt dit gemakkelijk in de instellingen van je telefoon, vaak onder ‘Over deze telefoon/ over apparaat’ (of een vergelijkbare optie).

Samsung A-serie

De A-serie van Samsung is de betaalbare lijn en bestaat uit zowel budgettoestellen als middenklasse-smartphones.

Laatste Android-update

(verwacht) Laatste veiligheidsupdate (verwacht) Beste alternatief Samsung Galaxy A72

(Release: maart 2021) Android 14 januari 2024 Samsung Galaxy A56 (€ 326,-) Samsung Galaxy A51

Release: augustus 2020 Android 14 juni 2024 Samsung Galaxy A56 (€ 326,-) Samsung Galaxy A52

Release: maart 2021 Android 14 maart 2025 Samsung Galaxy A56 (€ 326,-) Samsung Galaxy A32

Release: februari 2021 Android 13 maart 2025 Samsung Galaxy A36 (€ 249,-) Samsung Galaxy A22

Release: juni 2021 Android 13 maart 2025 Samsung Galaxy A36 (€ 249,-) Samsung Galaxy A52s

Release: september 2021 Android 14 september 2025 Samsung Galaxy A56 (€ 326,-) Samsung Galaxy A03

Release: januari 2022 Android 13 september 2025 Samsung Galaxy A16 (€ 134,-) Samsung Galaxy A03s

Release: augustus 2021 Android 13 september 2025 Samsung Galaxy A16 (€ 134,-) Samsung Galaxy A13

Release: december 2021 Android 13 december 2025 Samsung Galaxy A16 (€ 134,-) Samsung Galaxy A23

Release: september 2022 Android 14 september 2026 Samsung Galaxy A36 (€ 249,-) Samsung Galaxy A04s

Release: september 2022 Android 15 oktober 2026 Samsung Galaxy A16 (€ 134,-) Samsung Galaxy A04

Release: oktober 2022 Android 14 oktober 2026 Samsung Galaxy A16 (€ 134,-) Samsung Galaxy A14

Release: januari 2023

Android 14 januari 2027 Dit toestel is op dit moment nog voor langere tijd veilig Samsung Galaxy A34

Release: maart 2023 Android 14 maart 2028 Dit toestel is op dit moment nog voor langere tijd veilig Samsung Galaxy A54

Release: maart 2023 Android 17 maart 2028 Dit toestel is op dit moment nog voor langere tijd veilig

Samsung S-serie

De Samsung Galaxy S-lijn bestaat altijd uit erg snelle smartphones met goede camera’s, een prima accuduur en meer werkgeheugen.

Laatste Android-update

(verwacht) Laatste veiligheidsupdate (verwacht) Beste alternatief Samsung Galaxy S10

Release: februari 2019 Android 12 maart 2023 Samsung Galaxy S25 (€ 598,-) Samsung Galaxy S10 Plus

Release: februari 2019 Android 12 maart 2023 Samsung Galaxy S25 Plus (€ 789,-) Samsung Galaxy S10e

Release: februari 2019 Android 12 maart 2023 Samsung Galaxy S25 (€ 598,-) Samsung Galaxy S10 Lite

Release: januari 2020 Android 13 april 2023 Samsung Galaxy S25 (€ 598,-) Samsung Galaxy S20

Release: maart 2020 Android 13 maart 2025 Samsung Galaxy S25 (€ 598,-) Samsung Galaxy S20 Plus

Release: maart 2020 Android 13 maart 2025 Samsung Galaxy S25 Plus (€ 789,-) Samsung Galaxy S20 Ultra

Release: maart 2020 Android 13 maart 2025 Samsung Galaxy S25 Ultra 9€ 912,-) Samsung Galaxy S20 FE

Release: oktober 2020 Android 13 oktober 2025 Samsung Galaxy S25 (€ 598,-) Samsung Galaxy S21

Release: januari 2021 Android 15 januari 2026 Samsung Galaxy S25 (€ 598,-) Samsung Galaxy S21 Plus

Release: januari 2021 Android 15 januari 2026 Samsung Galaxy S25 Plus (€ 789,-) Samsung Galaxy S21 Ultra

Release: januari 2021 Android 15 januari 2026 Samsung Galaxy S25 Ultra (€ 912,-) Samsung Galaxy S21 FE

Release: januari 2021 Android 15 januari 2027 Dit toestel is op dit moment nog voor langere tijd veilig

Samsung M-serie

De M-serie is, net als een aantal toestellen uit de A-serie, een budgetlijn van Samsung. De smartphones zijn vlot genoeg voor dagelijks appen, bellen en browsen. De serie is officieel niet in Nederland verkrijgbaar, maar er willen nog weleens wat toestellen bij webwinkels verschijnen.

Laatste Android-update

(verwacht) Laatste veiligheidsupdate (verwacht) Beste alternatief Samsung Galaxy M51

Release: augustus 2020 Android 12 mei 2024 Samsung Galaxy A56 (€ 326,-) Samsung Galaxy M12

Release: november 2020 Android 13 oktober 2024 Samsung Galaxy A16 (€ 134,-) Samsung Galaxy M02s

Release: januari 2021 Android 12 augustus 2024 Samsung Galaxy A36 (€ 249,-) Samsung Galaxy M31s

Release: februari 2021 Android 12 mei 2024 Samsung Galaxy A36 (€ 249,-) Samsung Galaxy M02

Release: februari 2021 Android 11 september 2023 Samsung Galaxy A36 (€ 249,-) Samsung Galaxy M62

Release: maart 2021 Android 13 november 2024 Samsung Galaxy A56 (€ 326,-) Samsung Galaxy M42

Release: april 2021 Android 13 november 2024 Samsung Galaxy A56 (€ 326,-) Samsung Galaxy M04 Android 14 april 2025 Samsung Galaxy A36 (€ 249,-) Samsung Galaxy M32

Release: juni 2021 Android 13 oktober 2024 Samsung Galaxy A56 (€ 326,-) Samsung Galaxy M22

Release: oktober 2021 Android 13 januari 2026 Samsung Galaxy A56 (€ 326,-)

Samsung Z-serie (Fold en Flip)

De Galaxy Z-serie is de smartphonelijn van Samsung met alle vouwbare modellen: de Fold en de Flip, bijvoorbeeld. De foldables onderscheiden zich door het futuristische ontwerp, maar hebben wel een premium prijs.

Laatste Android-update

(verwacht) Laatste veiligheidsupdate (verwacht) Beste alternatief Samsung Galaxy Fold

Release: november 2019 Android 12 juni 2024 Samsung Galaxy Z Fold 6 (€ 1.199,-) Samsung Galaxy Z Flip

Release: augustus 2020 Android 13 augustus 2024 Samsung Galaxy Z Flip 6 (€ 777,-) Samsung Galaxy Z Fold 2

Release: november 2020 Android 13 augustus 2024 Samsung Galaxy Z Fold 6 (€ 1.199,-) Samsung Galaxy Z Flip 3

Release: augustus 2021 Android 15 augustus 2026 Samsung Galaxy Z Flip 6 (€ 777,-) Samsung Galaxy Z Fold 3

Release: augustus 2021 Android 15 augustus 2026 Samsung Galaxy Z Fold 6 (€ 1.199,-) Samsung Galaxy Z Flip 4

Release: augustus 2022 Android 15 augustus 2027 Samsung Galaxy Z Flip 6 (€ 777,-) Samsung Galaxy Z Fold 4

Release: augustus 2022 Android 15 augustus 2027 Samsung Galaxy Z Fold 6 (€ 1.199,-)

Samsung XCover-serie

De XCover-lijn van Samsung bestaat uit robuuste smartphones die zeer geschikt zijn voor beroepen en activiteiten in de buitenlucht. Ze hebben een val- en waterbestendige behuizing, prima hardware en meestal daarbij nog een uitstekende accuduur.

Laatste Android-update

(verwacht) Laatste veiligheidsupdate (verwacht) Beste alternatief Samsung Galaxy XCover 3

Release: april 2015 Android 7 juni 2018 Samsung Galaxy XCover 7 (€ 243,-) Samsung Galaxy XCover 4

Release: april 2017 Android 9 juli 2019 Samsung Galaxy XCover 7 (€ 243,-) Samsung Galaxy XCover FieldPro

Release: april 2020 Android 10 augustus 2022 Samsung Galaxy XCover 7 Pro (€ 564,-) Samsung Galaxy XCover 4s

Release: juli 2019 Android 11 juli 2023 Samsung Galaxy XCover 7 (€ 243,-) Samsung Galaxy XCover Pro

Release: januari 2020 Android 13 februari 2024 Samsung Galaxy XCover 7 Pro (€ 564,-) Samsung Galaxy XCover 5

Release: april 2020 Android 14 juni 2026 Samsung Galaxy XCover 7 (€ 243,-) Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Release: juli 2022 Android 15 juli 2027 Dit toestel is op dit moment nog voor langere tijd veilig

Andere Samsung-lijnen

Zie jij hierboven niet de serie waarin jouw smartphone thuishoort? Zoals bijvoorbeeld een toestel uit de J-serie? Dan hebben we, vrezen we, slecht nieuws: deze worden niet meer ondersteund. Ook brengt Samsung niet langer smartphones uit voor deze lijn. Wat je nu het beste kan doen en wat dit betekent, lees je hieronder.

Het verschilde in het verleden flink per smartphone en serie wat je aan Samsung updates kon verwachten. Sinds 2024 komt daar eindelijk meer duidelijkheid in: voor de high end-series zoals de Z-, S- en XCover-lijn krijg je zeven jaar lang ondersteuning met zowel Android- als veiligheidsupdates.

Voor de A-serie is het iets wisselender, al lijkt Samsung van plan om dit ook glad te strijken. Koop je een toestel dat uit 2024 of uiterlijk 2022 stamt, dan mag je maximaal vier Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates verwachten. Schaf je na maart 2025 een Galaxy A-telefoon aan, dan wordt het luxer: Samsung biedt dan zes jaar updates aan.

Schaf je een Samsung-smartphone aan, dan staat daar al software op geïnstalleerd. Deze bevat niet alleen apps en alle programmering om de telefoon te draaien, maar ook de nodige beveiliging. Regelmatig brengt Samsung updates naar smartphones om eventuele foutjes in software of apps te herstellen of ervoor te zorgen dat deze soepeler en efficiënter werken.

Is je smartphone verouderd, dan kiest Samsung ervoor om de software-ondersteuning na een aantal jaar stop te zetten. Je krijgt dan niet langer die veiligheidsupdates die jouw smartphone en gegevens beschermen. In principe kan je het stoppen van updates vergelijken met een deurslot: is het versleten, dan is het voor inbrekers makkelijker om toegang tot je huis te krijgen.

Onderschat de risico’s van een smartphone die niet langer updates ontvangt niet. Krijg je geen beveiligingsupdates, dan is je telefoon niet langer goed beschermd tegen malware, phishing of kan er makkelijker misbruik gemaakt worden van softwarefouten die in een nieuwere update zouden worden opgelost.

Je smartphone stopt na de laatste beveiligingsupdate dus niet met werken en is in principe te gebruiken. Wel wordt deze, hoe langer je ‘m nog gebruikt, kwetsbaarder en kwetsbaarder. En laten we wel wezen: het laatste wat je wil is dat je bankgegevens of gevoelige informatie op straat komen te liggen. Het is dus verstandig om voor of kort na de beëindiging van software-ondersteuning je smartphone te vervangen.

Allereerst: geen paniek. Je hoeft nu niet naar de winkel te vliegen en direct het eerste, beste toestel aan te schaffen. Wel is het belangrijk om actie te ondernemen, zeker als je eerst wil sparen voor een nieuw toestel. We zetten onze belangrijkste tips op een rij hoe je nog even met je oude smartphone kan doen:

Let extra goed op wat je op je smartphone installeert. Twijfel je of de app in de Play Store echt is, of een namaak? Check dan extra goed wie de maker is, wat de reviews zeggen en neem bij twijfel contact op met de makers via mail of social media. Verwijder voor de zekerheid je bank-app. Grote kans dat dit de belangrijkste en meteen ook de meest kwetsbare app is die jij op je telefoon hebt staan. Om te voorkomen dat kwaadwillenden deze kunnen bereiken, kan je het beste ervoor kiezen om geen bankzaken meer via je Samsung telefoon te doen. Maak geen gebruik meer van openbare wifi-netwerken en maak gebruik van je data op werk of onderweg. Je hebt een smartphone die nu kwetsbaarder is voor hacking, maar deze kan ook toegang geven tot andere apparaten en netwerken en deze infecteren met dezelfde gevaren. Werk je bijvoorbeeld in de zorg of een andere organisatie waar veel gevoelige informatie wordt opgeslagen, dan wil je ongetwijfeld niet dat deze in verkeerde handen eindigen. Je beschermt met deze stap dus niet alleen jezelf, maar ook (de gegevens van) anderen. Ga op zoek naar een nieuwe smartphone, bij voorkeur met een langdurig updatebeleid. Op Android Planet benoemen we bij alle Samsung smartphones hoelang ze updates ontvangen, zodat je weet dat je een lange tijd vooruit kan.

Staat jouw telefoon niet genoemd hierboven, maar wil je checken of je nog een update krijgt? Dat is gelukkig met een Samsung telefoon heel gemakkelijk te doen:

Software updates controleren en downloaden Open de instellingen van je toestel; Ga naar Software update”; Dit kan ook een andere benaming zijn zoals “updates en software”. Tik op “update controleren”; Download en installeer de update.

Zie je dat de laatste update meer dan drie maanden geleden is, dan is de kans groot dat je geen Samsung updates meer krijgt. Bij twijfel kan je altijd de specificaties checken die op Android Planet voor alle verkrijgbare Samsung telefoons zijn ingevuld. Zoek je smartphone op en klik vervolgens op de toestelpagina op specificaties. Hier zie je bij “Besturingssysteem en updatebeleid” tot wanneer jouw toestel updates ontvangt.

De beste Samsung telefoons die je nu kan kopen

Voor de meeste Samsung-smartphones die nu geen updates meer ontvangen zijn inmiddels al meerdere opvolgers verschenen. In de overzichten hierboven gaven we per toestel al een alternatief met de actuele prijs, maar we lichten hieronder graag een aantal goede keuzes uit. Tip: vaak kan je fikse kortingen op een smartphone krijgen als je deze combineert met een abonnement.

Geen zorgen als ze niet helemaal jouw smaak zijn: Android Planet heeft een smartphone-vergelijker waarmee je gemakkelijk filtert op alle actuele toestellen en de beste deals.

Samsung Galaxy A16 (budgetoptie)

De Samsung Galaxy A16 schaf je nu aan voor € 134,- en is een uitstekende keuze voor wie weinig wil betalen, maar wel lang met een toestel wil doen. Bovendien is de telefoon vlot genoeg voor dagelijks appen, bellen en browsen en gaat de accu gemakkelijk een dag mee. In deze prijsklasse zijn er bovendien maar weinig toestellen met een amoled-scherm, laat staan een updatebeleid tot 2030(!).

Samsung Galaxy A56 (beste allrounder voor een nette prijs)

De Samsung Galaxy A56 is een uitstekende keuze voor een breed publiek en kost nu € 326,-. Onder meer een fijn, kleurrijk scherm, goede accuduur en prima camera’s zijn pluspunten van deze telefoon. De smartphone wordt bovendien tot maart 2031 van updates voorzien.

Samsung Galaxy S25 (beste compacte high-ender)

De Samsung Galaxy S25 kost nu € 598,- en is ondanks zijn formaat groots in hardware en camera’s. De telefoon wordt tot 2032 voorzien van alle belangrijke Android- en veiligheidsupdates, maar biedt ook razendsnelle prestaties en een fijne gebruikservaring.

Samsung Galaxy S25 Ultra (beste grote Samsung telefoon)

Ben je op zoek naar een grote Samsung telefoon, sla dan de Samsung S25 Ultra niet over. Je betaalt nu € 912,- en krijgt er uitmuntende camera’s, een goede batterijduur en een groot, kleurrijk scherm voor terug. Ook de S25 Ultra wordt tot januari 2032 van alle belangrijke Android- en beveiligingsupdates voorzien: lang plezier gegarandeerd.

Wil je op de hoogte blijven over mogelijke updates voor jouw smartphone? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief of download onze app en ontvang al het laatste nieuws over jouw Samsung.