‘Zien: dit is de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) van alle kanten’

Ruim voor de lancering zijn officiële Samsung Galaxy Watch 5-renders verschenen via een betrouwbare bron. Naast de normale Watch 5 zien we ook het Pro-model in vol ornaat.

Samsung Galaxy Watch 5 renders: komt in drie kleuren

Door Evan Blass weten we nu exact hoe de Samsung Galaxy Watch 5 eruit ziet. De smartwatch heeft veel gelijkenissen met de huidige Watch 4. Zo zien we weer een rond display, metalen horlogekast en twee fysieke knoppen aan de rechterzijde. Bij de bovenste van die knoppen is een rood accent te zien. In de renders zien we alleen het siliconen bandje, maar Samsung kennende verschijnen er (later) ook andere varianten op de markt.

Dankzij de afbeeldingen weten we ook in welke kleuren het apparaatje op de markt komt: zwart wit en blauw. Of de Watch 5 in één of twee formaten wordt uitgebracht is nog de vraag. Bij de Watch 4 heb je keuze uit twee maten, die ook wat verschillen qua kleur. Wel laat Blass weten dat er ook zogenaamde LTE-modellen op de markt komen. Daarmee maak je gebruik van een esim. Daardoor ben je altijd bereikbaar, ontvang je WhatsAppjes op je pols en ook een belletje plegen zonder telefoon in de buurt is geen probleem.

Dit is de Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Naast het normale model verwachten we dit jaar ook de Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Het bedrijf stapt dus af van de Classic-naamgeving en ook is de draaibare bezel niet meer aanwezig. Daarmee scrolde je door menu’s, paste je het volume aan of dook je verder in de instellingen.

Dat horloge verschijnt sowieso in het zwart en donkergrijs en heeft een ander type sluiting. Er is gebruikgemaakt van titanium en over de grootte of groottes van de horlogekast noemt Blass niks. De huidige Galaxy Watch 4 Clsssic is wel verkrijgbaar in meerdere formaten.

Ook hiervan komen normale en LTE-varianten op de markt. De komende horloges draaien weer op Wear OS van Google. Wel gaat het om versie 3.5, waarbij One UI-schil 4.5 wordt gebruikt. Eerder lekte Evan Blass daarvan al verschillende afbeeldingen.

Onthulling in augustus?

We verwachten dat Samsung de nieuwe smartwatches onthult in augustus dit jaar. Op datzelfde evenement gaan we waarschijnlijk ook de nieuwe Samsung Galaxy Buds zien. Ook wordt dat hét moment waarop we kennismaken met de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4!

