OnePlus 12 vs OnePlus 12R: de 5 grootste verschillen

De OnePlus 12 en OnePlus 12R zijn tegelijk gelanceerd, maar hebben een flink prijsverschil. Wat krijg je voor de meerprijs van de OnePlus 12 of kun je prima met de 12R door? Wij zetten de verschillen voor je op een rijtje.

OnePlus 12 vs OnePlus 12R

Waar OnePlus in het voorjaar van 2023 maar één toestel naar Nederland bracht, verschijnen nu de OnePlus 12 én de 12R. Maar, wat zijn de verschillen? In dit artikel zetten we ze voor je onder elkaar, zodat je beter kunt bepalen welk toestel bij jou past.

1. Camera’s

Het grootste verschil tussen de OnePlus 12 en 12R zit ‘m in de camera’s. Hoewel het ronde camera-eiland op de smartphones identiek lijkt, zit er achter de lenzen wel degelijk verschil. De reguliere OnePlus 12 is net als zijn voorgangers voorzien van camera’s die zijn ontwikkeld in samenwerking met camerafabrikant Hasselblad.

Het gaat op de 12 om drie lenzen: de hoofdcamera met een resolutie van 50 megapixel, een periscopische telelens met 64 megapixel en een groothoeklens met 48 megapixel. Een uitgebreide set camera’s zoals we dat van OnePlus-vlaggenschepen gewend zijn, met iedere sensor een hoge resolutie.

De OnePlus 12R heeft daarentegen minder indrukwekkende camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en die produceert ongetwijfeld schepre plaatjes. De groothoeklens heeft een resolutie van maar 8 megapixel en in plaats van een telelens, heeft de 12R een macrocamera van 2 megapixel. Vaak levert zo’n camera in de praktijk geen topresultaten.

2. (Scherm)formaat

Een kleiner verschil is de grootte van de schermen. De OnePlus 12 heeft een schermdiagonaal van 6,82 inch. Op de 12R is dit 6,78 inch. Dat verschil is zo klein dat je dit nauwelijks zal merken.

De resolutie van de schermen verschilt ook: de 12 heeft een resolutie van 3168 bij 1440 pixels en de 12R doet het met 2780 bij 1264 pixels. Iets minder scherp dus, al vragen we ons af of je dit verschil ziet. Verder hebben beide toestellen een amoled-paneel en zijn ze beschermd met een laagje Gorilla Glass Victus 2.

3. Processor

Als vlaggenschip van OnePlus is de 12 uitgerust met de nieuwste en snelste chip van het moment: de Snapdragon 8 Gen 3. Hiermee presteert de telefoon niet alleen enorm goed in games, maar ook de batterij gaat door de energiezuinigheid langer mee.

De OnePlus 12R draait op de Snapdragon 8 Gen 2 – de snelste processor van vorig jaar – maar ook die chip presteert nog altijd erg goed. Je zult het verschil niet direct merken wanneer je de toestellen naast elkaar houdt, maar de opstarttijd van de OnePlus 12R kan iets langer zijn. Je kunt nog steeds de meest grafische intense games spelen.

4. Uitvoeringen en prijzen

De OnePlus 12 en 12R verschillen op sommige vlakken dus flink in specificaties en daardoor hebben ze andere adviesprijzen. De 12 is in twee uitvoeringen beschikbaar en kost daarmee 949 euro voor de 12/256GB-variant en 1099 euro voor 16/512GB. De OnePlus 12R is daarentegen een stuk goedkoper voor 699 euro, maar daarvoor krijg je wel 16GB aan RAM en 265GB opslagruimte(!).

Concluderend: met de 12R krijg je een OnePlus 12 met een minder uitgebreide set camera’s en een iets minder scherp scherm. Daarnaast is de chip een generatie ouder en kan de batterij kan niet draadloos opladen.

Als je niet veel om deze features geeft, kun je met de OnePlus 12R prima uit de voeten. Zeker omdat de smartphone een erg helder amoled-scherm bevat, de chip nog altijd razendsnel is en hij met 100 Watt oplaadt. Wil je echter het beste van het moment? Ga dan voor de OnePlus 12.

