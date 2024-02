OnePlus 12 review: sprankelende high-ender doet alles goed

Een van de belangrijkste vlaggenschepen van 2024 is de OnePlus 12. Android Planet heeft het toestel intensief getest en in deze review bespreken we onze bevindingen.

Check de review van de OnePlus 12

De OnePlus 12 is onlangs in Nederland uitgebracht met een adviesprijs van 949 euro. Daarmee probeert de fabrikant een graantje mee te pikken in het overvolle high-end segment, waarin ook merken als Samsung, Google, Xiaomi en Motorola actief zijn.

De 12 heeft een nieuw camerasysteem, grote accu en komt op papier met leuke extra’s. Is dat genoeg om ‘m aan te raden of niet? Dat kom je te weten in deze uitgebreide OnePlus 12 review. Benieuwd naar een specifiek onderdeel van de review? Gebruik dan de inhoudsopgave.

Het reviewmodel van de OnePlus 12 is ter beschikking gesteld door OnePlus.

Luxe, groots en kenmerkend voor OnePlus

De OnePlus 12 is geen kleine jongen en dat komt door het immense scherm van 6,82 inch, waarover later meer. We zien afgeronde schermranden aan de zijkant en een platte boven- en onderzijde. Op de achterkant is het forse camera-eiland te vinden.

Dit eiland steekt enkele millimeters uit en wat je daarvan vindt, is een kwestie van smaak. Wij kunnen het wel waarderen, hoewel het wel echt groot is. Het loopt gedeeltelijk over in het frame aan de rechterzijkant en is uitgerust met drie lenzen en verschillende sensoren.

Wij hebben het zwarte model getest, dat voorzien is van een enigszins stroeve afwerking – iets wat OnePlus in het verleden vaker heeft gebruikt. De 12 is ook te koop in het groen, waarbij de achterzijde een ‘marmer-effect’ heeft. Het witte model is hier niet te koop en of dat ooit gaat gebeuren is nog de vraag. Aan de bovenkant is een handige infraroodsensor te vinden en de onderkant biedt plaats aan de usb c-aansluiting en het simkaartslot. Er is plek voor twee fysieke simkaarten, maar je kunt ook een esim gebruiken.

De rechterzijde is uitgerust met de aan/uit-knop en volumeknoppen en de alert slider zit aan de linkerkant. Met het fysieke schuifje wissel je snel tussen geluidsprofielen, iets wat kenmerkend is OnePlus-toestellen. Het gewicht bedraagt 220 gram en mede daardoor is bedienen met één hand niet aan te raden. In alles straalt het toestel luxe uit.

Groot, fel en te bedienen in de regen

Het scherm is één van de speerpunten van de smartphone en OnePlus heeft daarvoor veel uit de kast getrokken. Er is gekozen voor een amoled-display van 6,82 inch met een hoge resolutie van 3168 bij 1440 pixels, waardoor alles er haarscherp uitziet. Standaard staat de 12 trouwens een stapje lager ingesteld, wat beter is voor de accuduur.

De helderheid bedraagt 1600 nits in normale omstandigheden, maar kan tijdelijk pieken op 4500 nits. Dat klinkt technisch, maar het komt er simpelweg op neer dat het scherm altijd af te lezen is. Het scherm toont 1 miljard kleuren en de ververssnelheid bedraagt maximaal 120Hz, waardoor alles soepeltjes wordt weergegeven. Er is ltpo-technologie aanwezig, waardoor de ververssnelheid wordt aangepast aan de content. Lees je een boek of kijk je een film, dan worden pixels minder vaak ververst dan wanneer je een zware 3D-game speelt.

Het scherm is goed te bedienen als het nat is en dat is een fijne bijkomstigheid. Dankzij een techniek worden vingers nog steeds gedetecteerd en gooien waterdruppels geen roet in het eten.

Aangezien het regelmatig regent in Nederland is dat een functie die we zeker waarderen en verassend goed werkt. Het gaat dan wel om waterdruppels die al op het scherm aanwezig zijn, dus niet die letterlijk op het scherm vallen; dat is nog een stapje te ver.

Om je vingers bij af te likken

De krachtbron is de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 3 en er is minimaal 12GB werkgeheugen aanwezig, bijgestaan door 256GB aan opslagruimte. De door ons geteste OnePlus 12 bevatte 16GB RAM en 512GB opslaggeheugen. Alles wat je met het toestel doet verloopt zoals je verwacht. Apps openen direct, multitasken is geen probleem en games zoals Genshin Impact, Asphalt of Modern Warfare draaien als een zonnetje.

Uit de stereospeakers komt een prima en vol geluid en de optische vingerafdrukscanner werkt snel en accuraat. Ook de infraroodsensor is een leuke en handige gimmick en laat je zo allerlei apparaten bedienen. Kwestie van ze toevoegen in de speciale app en je kunt zo je settopbox, televisie of ander apparaat bedienen met de OnePlus 12.

Er is ook flink veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een systeem om warmte af te voeren. Dankzij een zogeheten vapor chamber in combinatie met een paar druppels koelvloeistof wordt de OnePlus-telefoon niet al te warm, ook niet tijdens een intensieve gamesessie.

OnePlus kiest voor een periscopische lens

OnePlus werkt al jaren samen met lenzenfabrikant Hasselblad. Daarbij wordt onder andere gewerkt aan de samenstelling van kleurprofielen, die je ook op de 12 weer kunt kiezen. Er zijn in totaal vier camera’s aanwezig, waaronder die aan de voorzijde. Daarmee maak je selfies van 32 megapixel of je gebruikt ‘m natuurlijk voor een videogesprek.

De hoofdcamera op de achterzijde heeft een resolutie van 50 megapixel en die gebruik je voor de reguliere plaatjes. Details zijn daarop goed te zien, kleuren worden natuurgetrouw weergegeven en in onderstaande galerij zie je dan ook heel wat kiekjes die zijn gemaakt met de automatische instellingen.

Wil je meer op de gevoelige plaat vastleggen, dan gebruik je de 48-megapixelgroothoeksensor. De derde camera gebruik je om te zoomen en OnePlus kiest eindelijk voor een periscopische zoomlens. Dat is voor het eerst.

Optisch zoomen, zonder kwaliteitsverlies, gaat daarmee maximaal drie keer. Je kunt echter objecten tot 120 keer dichterbij halen, maar daarbij wordt ook digitale zoom gebruikt, wat de kwaliteit weer niet ten goede komt. In onderstaande galerijen zie je foto’s gemaakt met de groothoeklens, hoofdcamera, met drie keer optische zoom en met zes keer digitale zoom.

Fabrikanten als Google, Vivo en Samsung gebruiken ook zulke camera’s, maar laten je wel verder optisch inzoomen, iets wat we stiekem ook graag hadden gezien bij de 12.

OnePlus 12 op zak in het donker in Londen

Alle foto’s in deze review zijn gemaakt in hartje Londen en we hebben de stad ook in de schemer en het donker bezocht. Daarbij hebben we de automatische instellingen van het toestel gebruikt voor het maken van de foto’s. Je kunt wel aan de slag met zaken als een nachtmodus of de Mastermode (de opvolger van de Pro Mode), maar dat kun je het beste zelf ontdekken. Daarmee speel je met zaken als de iso-waarde, witbalans of sluitertijd om echt alles uit de camera te halen.

Ook hierbij valt weer op dat details goed worden vastgelegd, evenals de kleuren. Soms kwam het voor dat er iets uitgebeten was op de foto, bijvoorbeeld de wijzerplaat van de Big Ben bij een foto op afstand.

Daarin deed de OnePlus 12 het echter niet slechter dan de Google Pixel 8 Pro, die we tevens op zak hadden. Al met al biedt het nieuwe OnePlus-vlaggenschip een uitgebreid arsenaal aan camera’s en mogelijkheden om in alle omstandigheden prima foto’s te schieten.

OxygenOS is minder fijn dan vroeger

De OnePlus 12 draait op Android 14, krijgt vier grote Android-updates en wordt dus tot en met Android 18 voorzien van nieuwe functies. Ook mag je vijf jaar Android-beveiligingspatches verwachten. Daarmee is het updatebeleid prima te noemen. Er zijn merken die telefoons veel minder lang ondersteunen, maar Google en Samsung beloven zelfs zeven jaar aan Android-upgrades.

Uiteraard ligt OxygenOS weer over Android heen, de schil van OnePlus. Waar dit vroeger één van de skins was met de tofste functies en minste aanpassingen. is dat tegenwoordig wel anders. De software lijkt steeds meer op Oppo’s ColorOS en dat is zonde. Beide bedrijven vallen onder moederbedrijf BBK Electronics en delen ook veel budgetten voor ontwikkeling van hard- en software.

Je hebt als gebruiker wel veel mogelijkheden om het uiterlijk van de software aan te passen. Zo kun je denken aan de vorm en kleur van iconen of accentkleuren, je hebt keuze uit honderden achtergronden en je kunt spelen met de hoeveelheid apps die je wil laten zien op een thuisscherm.

Er is een handjevol eigen apps voor geïnstalleerd, waaronder een Community-app, klok, de OnePlus Store en een Zen Space-app. Dat is niet per se meer of minder dan bij andere merken en de genoemde applicaties zijn te verwijderen.

Grootse accu, maar opladen steelt de show

De OnePlus 12 is voorzien van een grootse 5400 mAh-batterij en dat is iets wat we niet vaak zien. Wij gebruikten de OnePlus 12 tijdens de reviewperiode met de full hd-resolutie ingeschakeld en de helderheid stond rond de 60 á 70 procent. Het toestel werd dagelijks gebruikt voor apps als WhatsApp en Slack, maar ook om games te spelen, af en toe een filmpje te kijken en andere zaken zoals internetbankieren en natuurlijk bellen.

Ben je zo’n persoon die zijn of haar toestel elke nacht aan de lader hangt, dan hoef je je over de accuduur van de 12 zeker geen zorgen te maken. Wij haalden de anderhalve dag regelmatig met ons gebruik. Is de batterij wel bijna leeg, dan zit je goed bij OnePlus.

Opladen gaat bekabeld met 100 Watt, waarmee de accu in een kleine 25 minuten volledig is opgeladen. Fijn is dat het oplaadblok gewoon wordt meegeleverd, maar een hoesje zit niet meer in de doos.

Draadloos opladen is mogelijk en gaat met maximaal 50 Watt, maar daarvoor moet je wel zelf een losse oplader kopen. Wil je een andere smartphone opladen of bijvoorbeeld je smartwatch of draadloze oordopjes, dan leg je ‘m op de achterzijde van de OnePlus 12 om zo wat draadloos accusap over te hevelen.

Conclusie OnePlus 12 review

De OnePlus 12 is een echt luxepaard, maar heeft ook inhoudelijk heel veel te bieden. We zien snelle hardware, een uitgebreide set camera’s, fraai scherm en een prima batterij. Ook qua updates heb je weinig tot niks te klagen en als we echt wat moeten noemen, dan is het dat de OxygenOS-schil steeds drukker wordt. Dat neemt echter niet weg dat je met dit toestel op zak van alle gemakken bent voorzien. Ben je op zoek naar een smartphone in deze prijsklasse, dan is de OnePlus 12 zeker een apparaat dat bovenaan op je lijstje moet staan.

OnePlus 12 kopen

De OnePlus 12 is in twee kleuren (zwart en groen) en twee geheugenvarianten te koop. Het instapmodel is uitgerust met 12GB RAM en 256GB opslag en heeft een adviesprijs van 949 euro.

De versie met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte kost 1099 euro. Naast los aanschaffen kun je de OnePlus 12 combineren met een abonnement, waardoor je de kosten spreidt. Voor de beste deals check je de Android Planet-prijsvergelijker.

