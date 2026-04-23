‘OnePlus 16 streeft de concurrentie op dit vlak vér voorbij’

OnePlus lijkt flink uit te willen pakken met het scherm van de OnePlus 16. De ververssnelheid komt mogelijk uit op maar liefst 240Hz, wat voor zeer soepele beelden moet zorgen. Ook worden de randen erg dun.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ooit had elke smartphone een scherm met een ververssnelheid van 60Hz. Dat wil zeggen dat de pixels zestig keer per seconde ververst worden. We vonden dat er toen prima uitzien, maar inmiddels lijken zulke displays erg te hakkelen. De meesten van ons zijn nu gewend aan telefoons met een 120Hz-scherm. Sommige toestellen halen zelfs 144 of 165Hz, zoals de OnePlus 15.

Bij de opvolger van dat toestel wil OnePlus nog verder gaan. Volgens insider Digital Chat Station, die vaak op de hoogte is van nieuwe plannen, krijgt de OnePlus 16 een scherm met een minimale ververssnelheid van 185Hz. Dat zou bij bepaalde toepassingen, denk aan gespecialiseerde games, op kunnen lopen tot 240Hz.

OnePlus 15

Als deze informatie klopt, krijgt de OnePlus 16 het meest vloeiend ogende scherm dat ooit in een smartphone heeft gezeten. Het gaat trouwens om een 6,78 inch-oled-display met zeer dunne randen. Die zouden maximaal 1 millimeter dik worden. Vrijwel de gehele voorkant van het toestel bestaat dan dus uit scherm.

Verder draait de 16 op een (nog niet aangekondigde) Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro-chip. Volgens geruchten mogen we een accu van liefst 9000 mAh verwachten en twee camera’s van 200 megapixel.

Toekomst van OnePlus is onzeker

OnePlus presenteert de 16 waarschijnlijk in het najaar. Of het toestel ook naar Nederland komt, is echter zeer twijfelachtig. Er gaan geruchten dat OnePlus zich helemaal terugtrekt uit Europa. Die heeft het bedrijf nog niet bevestigd, maar nieuwe producten hebben we hier ook al een tijdje niet gezien. Zo wachten we nog op de OnePlus Nord 6 en op de nieuwe OnePlus Watch 4, die al wel in Rusland verkrijgbaar is.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over OnePlus? Volg ons dan via sociale media via de knoppen hieronder.