Gerucht: OnePlus verlaat Europa, geen nieuwe smartphones meer

Er gaan opnieuw verontrustende geruchten over OnePlus: het bedrijf zou zich grotendeels terug willen trekken uit Europa en de Verenigde Staten. In China blijft OnePlus sowieso wel actief.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

'OnePlus verlaat Europa en de Verenigde Staten'

Eerder dit jaar lazen we het gerucht dat OnePlus op omvallen staat. Dat werd door de CEO direct ontkend, maar er blijven onheilspellende berichten binnenrollen. Insider Yogesh Brar, doorgaans goed ingelicht, schrijft op X dat OnePlus zich terugtrekt ‘uit bepaalde wereldwijde markten’.

In China blijven de smartphones van het merk gewoon verschijnen, maar in India zou OnePlus alleen nog budgettelefoons en middenklassers uitbrengen. Het bericht van Brar is enigszins vaag geformuleerd, want hij sluit af met de zin dat dit ‘geen goed nieuws is voor klanten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de EU’.

Was de OnePlus 15 het laatste vlaggenschip dat Nederland bereikte?

Daarmee suggereert Brar dat OnePlus in Europa helemaal geen smartphones meer uit zal brengen. Door de woorden ‘bepaalde markten’ kunnen we daar echter niet zeker van zijn. Het zou kunnen dat OnePlus zich alleen terugtrekt uit landen waar het (te) weinig telefoons en andere apparaten verkoopt. Of Nederland daarbij hoort, durven we niet te zeggen.

Hoe dan ook lijken er veranderingen op stapel te staan bij OnePlus. De geruchten daarover komen uit zoveel verschillende hoeken dat er wel een kern van waarheid in móet zitten.

Als OnePlus Europa inderdaad verlaat, heeft dat overigens geen gevolgen voor de garantie van bestaande smartphones. Omdat het bedrijf niet failliet lijkt te gaan, zal het zijn verplichtingen gewoon moeten nakomen. Ook software-updates zullen gewoon blijven uitrollen. OnePlus belooft veel van zijn huidige smartphones vier Android-upgrades te geven en zes jaar beveiligingspatches.

We houden je natuurlijk op de hoogte van het lot van OnePlus. Download daarom de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo mis je niets!