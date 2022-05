OnePlus Nord 2T vs Nord 2: dit zijn de 4 belangrijkste verschillen

Nu de OnePlus Nord 2T is aangekondigd, vraag je je waarschijnlijk af wat de belangrijkste verbeteringen zijn ten opzichte van zijn voorganger. Tijd voor de OnePlus Nord 2T vs Nord 2-vergelijking!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord 2T vs Nord 2: de verschillen op een rij

De populaire OnePlus Nord 2 uit 2021 heeft een opvolger gekregen. Het nieuwe toestel heet niet de Nord 3, maar Nord 2T. Zoals de naam al verklapt, betekent dit dat de vernieuwingen klein zijn. Desondanks hebben veel Android-liefhebbers naar de nieuwe Nord uitgekeken, met name omdat de Nord en Nord 2 zo goed waren.

Hoewel de prijs (399 euro) hetzelfde blijft, heeft OnePlus natuurlijk wel wat verbeteringen doorgevoerd. In dit artikel zetten we de vier belangrijkste verschillen tussen de Nord 2T en Nord 2 daarom op een rijtje.

1. Iets ander design, nieuwe kleurtjes

De OnePlus Nord 2T ziet er grotendeels hetzelfde uit als zijn populaire voorganger. Zo is het scherm precies even groot (6,43 inch), even scherp (2400 bij 1080 pixels) en even vloeiend (90Hz)) als bij de Nord 2. De randen zijn net zo smal en linksboven zien we weer een klein gat voor de selfiecamera. Daarin heeft OnePlus wel een vernieuwde 32 megapixel-frontcamera verstopt, die we kennen van de OnePlus 10 Pro.

De nieuwe OnePlus Nord 2T

Op de achterkant zien we een verandering. Het camera-eiland is bij de Nord 2T een stuk groter en opvallender. De verschillende cameralenzen zijn verwerkt in grote zwarte cirkels, met rechts een flitser. Of je dat mooier vindt of juist niet, is natuurlijk persoonlijk.

De nieuwe Nord 2T verschijnt in twee kleuren. Naast een standaard zwarte kleur kun je ook kiezen voor de lichtgroene versie. Het is een opvallende kleur, die bijna naar grijs neigt. De lichtgroene OnePlus Nord 2T heeft overigens een glanzende afwerking, terwijl de zwarte variant mat is.

2. Sneller opladen

OnePlus heeft de oplaadsnelheid van de Nord 2 verbeterd. De nieuwste telefoon laadt nu niet meer met 65 Watt, maar met 80 Watt op. In de praktijk zorgt dat er trouwens niet voor dat de Nord 2T veel vlotter vol zit. De accu gaat in 27 minuten van 0 naar 100 procent, terwijl de Nord 2 er precies een halfuur voor nodig heeft.

Geen grote verschillen dus, en dat geldt ook voor de algehele snelheid van het toestel. De nieuwe MediaTek Dimensity 1300 is volgens OnePlus zo’n 10 procent sneller dan de chip van de Nord 2. De processor is daarnaast energiezuiniger en draait games ietsjes beter. De hoeveelheid werkgeheugen (8 of 12GB) en opslag (128 of 256GB) zijn wel hetzelfde gebleven.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Android 12 en OxygenOS 12.1

Omdat de OnePlus Nord 2T zo’n tien maanden na de Nord 2 verschijnt, draait de smartphone op de nieuwste Android-versie. Dit is Android 12 en daar legt OnePlus zijn OxygenOS-schil overheen. De Nord 2 werd uitgebracht met Android 11 en moet nog een upgrade naar versie 12 krijgen.

Omdat de Nord 2T nieuwer is, krijgt ‘ie ook langer software-updates. OnePlus zegt de telefoon bij te werken naar Android 13 en 14, en drie jaar van beveiligingspatches te voorzien. Bij de Nord 2 van vorig jaar houdt het na Android 13 op en stoppen de beveiligingspatches ook een jaartje eerder.

4. Betere foto’s in het donker

Op cameragebied is eigenlijk niet zo veel veranderd. De Nord 2T heeft precies dezelfde camera’s als zijn voorganger: een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-monochroomsensor. De nachtmodus is wel door OnePlus aangepast, waardoor je betere foto’s in het donker moet maken.

De OnePlus Nord 2

Dit komt deels door de nieuwe MediaTek-processor, die voor betere beeldverwerking zorgt. Daarnaast heeft de hoofdcamera opnieuw optische beeldstabilisatie, een feature die helpt om – zeker in het donker – plaatjes scherp te houden. Hoe goed de camera’s van de Nord 2T precies zijn, lees je binnenkort in onze uitgebreide review.

OnePlus Nord 2T release en prijs

De OnePlus Nord 2T is al snel in Nederland verkrijgbaar. Vanaf 24 mei kun je de smartphone kopen voor 399 euro. Daarmee is de Nord 2T net zo duur als zijn voorganger. Het instapmodel heeft 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Daarnaast verschijnt een versie met 12GB RAM en 256GB opslag voor 499 euro.

Terugkijken: de videoreview van de OnePlus Nord 2